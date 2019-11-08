韓國瑜批民進黨執政：台灣被鎖住 像「女人裹小腳」

國民黨總統候選人韓國瑜出席韓國瑜競選總統公教軍警消暨退休人員後援會成立大會，致詞時批評，民進黨執政3年多來，世界忘記台灣、台灣忘記世界，「我們已經鎖住了，像宋朝女人裹小腳，台灣的大腦裹住了」。（記者塗建榮攝）

2019-11-08 19:43:14

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天傍晚出席「韓國瑜競選總統公教軍警消暨退休人員後援會成立大會」，他致詞時指出，民進黨執政3年多，台灣被鎖住，像「宋朝女人裹小腳」，現在必須走開放的路，他還說，「幾流人民選出幾流民代」，進而造就幾流的政府及施政品質。

韓國瑜指出，軍公教警消的不甘心，是一生奉獻國家、相信退休後會受到政府的照顧，民進黨卻違反信賴保護原則大砍，但韓國瑜保證、台上所有立委保證，對於民進黨這樣的粗暴，一定把它修回合情合理合法，「這是非常莊嚴的承諾，也是我們發自內心的諾言。

韓國瑜表示，民進黨執政3年多來，世界忘記台灣、台灣忘記世界，「我們已經鎖住了，像宋朝女人裹小腳，台灣的大腦裹住了」，台灣什麼都沒有，沒有石油、鑽石、天然氣，唯一有的是人才和打拚，現在卻走不出去，台灣周邊國家都在快速進步，沒有人會等台灣，台灣只能靠自己走出去，走開放的路。

韓國瑜說，幾流的人民選出幾流的民代、幾流的民代就有幾流的政府、幾流的施政品質，民進黨執政下，只有權力、沒有人民，治國無方、大量撒錢，只看眼前討好選民，一切等騙到選票再說，未來台灣一定要「追分感秒」，從大格局、大發展出發，希望全國軍公教警消發自內心吶喊、狂吼。

韓國瑜也呼籲支持國民黨立委參選人，他說，若立委沒有大贏，總統當選後就像只有一邊翅膀的雄鷹，為了讓雄鷹完全展翅，就要讓國民黨在國會也大贏。

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