台北榮總獲贈五千萬元捐款 將用於重粒子癌症治療

華新集團捐贈台北榮總重粒子暨尖端醫療設備發展經費，捐贈儀式雙方代表簽約。（北榮提供）

2019-11-08 20:22:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕台北榮民總醫院今天表示，獲得華新集團捐贈五千萬元，將購置重粒子癌症治療暨尖端醫療設備，用以治療癌症。

北榮院長張德明表示，對於華新集團的善行義舉表達誠摯感謝，北榮將妥善運用善款，購置最新最好的儀器設備，提供國人最高品質的醫療服務，回報華新集團及社會各界的支持與鼓勵。

台北榮總近年發展新式放射線治療及精準醫學、投入智慧醫療與腫瘤診治研發，同時引進國內首部重粒子癌症放射治療系統，搭配掃描照射與動態追踪技術，可把握隨呼吸移動的器官動態，配合腫瘤形狀進行照射，提升治療精準度。

北榮預計在2020年6月中心大樓建築完工後，開始進行設備安裝測試，以早日提供民眾另一項尖端治療癌症的新希望。

北榮今天舉辦捐贈儀式，華新集團旗下華邦電子公司董事長焦佑鈞、華新麗華股份公司董事長焦佑倫、華科事業群董事長焦佑衡、瀚宇彩晶公司董事長焦佑麒董事長，台北榮總張德明院長代表受贈。

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