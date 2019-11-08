因病補考成績遭打7折 釋字784號聲請人：生病錯了嗎

時代力量立委黃國昌（中）今天與時力新竹市立委參選人高鈺婷（左）、大法官釋字784號聲請人傅同學（右）共同召開記者會。（記者彭琬馨攝）

2019-11-08 19:18:26

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委黃國昌今天與時力新竹市立委參選人高鈺婷、大法官釋字784號聲請人傅同學共同召開記者會。黃國昌表示，過去學生在校園內若權益受損，除了遭退學或其他嚴重處分，依規定無法提起行政訴訟，但經過大法官釋字784號解釋後，已經解開此不合理制度，但釋字聲請當事人傅同學卻仍遭受校方不合理待遇，呼籲校方應盡速還給傅同學一個公道。

根據黃國昌辦公室提供的資料顯示，釋字聲請當事人傅同學在2014年時就讀新竹市培英國中，她因病無法到校考試，儘管參加補考，學校卻要求超過60分的成績要打7折，傅同學認為不合理，向校方與新竹市教育局申訴遭拒，轉向行政法院提起訴訟也遭駁回，最終她則向大法官聲請釋憲，大法官日前則做出釋字784號解釋，內容認定學生權利因學校教育或管理措施受侵害時，可提起行政訴訟救濟，藉此保障學生權利。

釋字784號解釋聲請人傅同學今天在記者會上表示，自己身為法治國家下的人民，權益受損時卻沒有救濟管道，她認為非常不合理；傅同學說，「我生病錯了嗎？」學校老師面對不合理的規範，處理方式卻是向下隱匿，讓她覺得非常不合理，呼籲校方盡快還給自己一個公道。

時力立委參選人高鈺婷說，她對於傅同學勇於出面挑戰不合理制度感到佩服，身為兩個小孩的媽媽，她期許自己的孩子未來也能有這樣的勇氣出來面對質疑；高鈺婷說，當前還有多個縣市的學校仍有補考成績打折的不合理規定，呼籲各縣市教育局應盡快修正。

出席記者會的教育部國教署代表說，近期將邀請各地方政府，盤點各級學校的相關規定，針對釋字784號解釋後所需調整的部分進行討論。

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