警逮少女車手 追出車手集團面試官

北市警大安分局。（記者邱俊福攝）

2019-11-08 20:19:02

〔記者邱俊福／台北報導〕北市警大安分局日前逮捕1名提款少女車手後，經向上追查，昨天在新北市三重區逮捕幕後交給提款卡與負責面試車手的藍姓男子，並起獲安毒。有趣的是，藍嫌被逮還說「我都在做善事，有少年面試都被他勸退，叫他不要騙人」，讓聞言承辦警方只能搖頭。

今年5月間，大安分局警方逮捕1名梁姓男車手後，追查發現該車手的提款卡，為藍嫌丟包在北市大安區一家速食店旁的草叢交付梁男，當要查緝時，藍嫌早一步已遭其他警方逮捕送辦。

大安警分局上個禮拜循線逮捕1名詹姓取簿手及李姓少女車手後，經追查，該少女車手是在網路交友軟體遭人吸收，隨後37歲藍嫌還出面擔任少女的面試官，確認少女的身分與居住地址，以防遭到黑吃黑。

該少女隨後工作2天便感到不妥離職，而警方昨天循線在新北市三重區逮捕藍嫌，依法偵辦。

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