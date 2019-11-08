大巨蛋疑慮多多 北市府官員跳針推拖

大巨蛋10月14日第7次闖關台北市都市設計審議委員會通過。（記者楊心慧攝）

2019-11-08 19:51:18

〔記者楊心慧／台北報導〕台北文化體育園區（大巨蛋）開發案10月14日第7次闖關台北市都市設計審議委員會通過，台北市議員林亮君在市政總質詢質疑，大巨蛋案仍有諸多疑慮，市府應依照行政程序法規範有重大瑕疵為由，撤銷都審決議。但台北市長柯文哲稱，這是專業問題，他無法回答，都發局長黃景茂則是推給都審委員，強調都審已通過，委員也一致通過。

林亮君說，都審會通過的大巨蛋案仍有許多疑點待釐清，其中，大巨蛋體育場館4萬觀眾席，但B2球場層沒有座位，卻電腦模擬卻有5000人在B2球場層，什麼樣的狀況才會球場有5000人？反而真正座滿的觀眾席沒有模擬過，為何要這樣做電腦模擬？林亮君質疑都發局在電腦模擬上未盡到應用責任，在模擬時也未給遠雄意見。

柯文哲稱這是專業問題，他無法回答；黃景茂則說，經都審會決議通過，都審委員也都看過，相信電腦模擬結果。林亮君也質疑，遠雄都審會提出的模擬數據關掉緊急避難模式中的兩個參數，分別是extreme behavior（極端行為）跟seat jumping（座位跳躍），當時身為都審會主席的黃景茂是否有注意、都發局是否有發現這些狀況？

但黃景茂則稱，資料14天前就公開上網，委員也有審查，柯文哲則說，他不是這方面專家，他也不好回答、也無法做判斷，但他知道一般參數on、off，有時候在醫學上，不可能全部都是on。

林亮君說，大巨蛋有諸多疑慮，遠雄在參數設定有問題的話，是否算重大瑕疵，北市府是否要依行政程序法，撤銷大巨蛋案，並在開一次都審？柯文哲則說，當時為保持公正，他都沒過問都審狀況，並指都審通過，大家也沒意見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法