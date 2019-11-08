名模瑞莎吃客家柿餅 嬌呼：我可以吃很多

名模瑞莎在台北國際旅展試吃客家柿餅，驚呼「這個我可以吃很多顆」。（圖取自「台三線浪漫大道」臉書專頁）

2019-11-08 17:40:36

〔即時新聞／綜合報導〕ITF台北國際旅展今（8）日開幕，吸引1700攤位進駐，宣傳台灣觀光。來自烏克蘭的名模瑞莎在客委會攤位試吃柿餅，她驚呼：「這個我可以吃很多顆」，稱想把許多客家好物分享給家人。

今天是台北國際旅展的開幕第一天，據臉書專頁「台三線浪漫大道」分享，客委會在旅展設有「客家名物」攤位，同時也邀請名模瑞莎擔任「一日客家名物推廣大使」。

瑞莎拿起柿餅嚐鮮後，不但驚呼它的美味，也非常喜歡客家擂茶、客家豆腐乳、台灣造型的好茶餅，試用客家庄天然粹取的樟腦油時，第一反應則是「這個很天然，小朋友也可以擦」，並表示「我想把很多東西都帶回家，分享給我爸爸媽媽、老公及女兒」。

今天造訪客委會攤會的來賓，還有台灣觀光協會會長葉菊蘭，葉表示，每樣名物她都很喜歡。

台北國際旅展今起至11日，在南港展覽館展出，攤位數量為1700攤，國內共17個縣市參展，更吸引近60個國家地區的觀光業者一同參與。

台灣觀光協會會長葉菊蘭今也駐足參觀客委會攤位。（圖取自「台三線浪漫大道」臉書專頁）

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