警署防範遙控無人機危害 今調訓全國重要警察幹部

警政署防範遙控無人機危害，今調訓全國重要警察幹部。（記者邱俊福翻攝）

2019-11-08 21:01:54

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署為強化第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉治安維護工作，防範遙控無人機的危害或滋擾，今天上午在保安警察第一總隊石牌營區，偕同國家中山科學研究院辦理演練，調訓全國各警察機關重要幹部參訓，針對新型態的可能危害狀況，共同以最新的科技反制，讓選舉能順利完成。

警政署表示，民用航空法遙控無人機專章施行前，為因應選舉期間遙控無人機可能相關的危害狀況，除已採購干擾槍等必要的反制設備外，已邀集相關單位研商訂定應處原則供各警察機關據以執行，完備各項防範遙控無人機危害狀況的應處能力。

警政署今天邀請國家中山科學研究院等相關單位，在保安警察第一總隊辦理「選舉治安維護及防範遙控無人機任務演（訓）練」，希望能透過針對干擾反制原理完整地說明及示範演練操作，有效減少反制作業過程中衍生其他危害的可能性。

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