豐原站「人臉辨識」系統是中國製造！ 鐵道局：未連網路無資安疑慮

鐵道局坦承豐原站建置智慧監控系統確實是中國製產品，但系統未連結網路、台鐵局任何系統，沒有資安疑慮。（資料照，鐵道局提供）

2019-11-08 17:47:08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台北捷運發生隨機殺人事件，推動智慧型監視系統示範計畫列為提升安全的項目之一，交通部鐵道局於台鐵豐原站試辦「智慧型影像監控系統」，擇定11項偵知條件，只要有異常情況就會主動示警提醒相關人員處理。該系統日前才因人臉辨識有侵害民眾隱私引發各界關注，今天又再爆出使用中國製產品，恐有資安疑慮；鐵道局坦承確實是中國製產品，但系統未連結網路、台鐵局任何系統，沒有資安疑慮。

台鐵局在各車站建置閉路電視監視系統，目的在於能將車站各重要區域予以完整監控，以便在發生緊急或意外狀況時能調閱畫面或予以監控，均屬於被動式管理。因此，鐵道局耗資2588萬元，於豐原站建置智慧型影像監控系統工程，透過影像提供鐵路場站安全防護，試辦階段選定11項偵測條件進行測試，包含站區內人流統計、人員異常停留或逗留、特定區域停留時間過久、營運用人員安全警示名單、警務用安全特殊名單、跨越月台區警示線、電扶梯上逆向行進、遺留物偵測、火警偵知、異常人流移動、人員或動物異常侵入軌旁等，對於乘客及民眾乘車安全維護及站務管理將有助益。

目前警務用安全特殊名單可輸入相關人員資訊，透過人臉辨識確認人員是否有進站，引發民眾對隱私權疑慮。台鐵局日前宣布各界對於該系統中的人臉辨識功能及適法性仍有疑慮，決定後續將不使用該項功能。

今日再爆出該系統是使用「milesight」監視器品牌，是中國「厦门脉视数字技术有限公司」產品。鐵道局說，當初標案規劃時，有特別確認過相關規定，未規定不能使用中國製產品；且這套監視設備是完全封閉的系統，就像是民眾的行車紀錄器一樣，完全沒有連結網路，也沒有跟台鐵任何系統連線，要取出畫面也是自己內部連線，研判沒有資安問題。

鐵道局說，該系統試辦完成後會移交給台鐵局；台鐵局則言，會要求鐵道局釐清相關資安疑慮，再來評估是否使用這套系統。

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