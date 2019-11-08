為豪宅案酸小英？韓國瑜：長得一副聰明相 講話愈來愈糊塗

國民黨總統參選人韓國瑜最近陷入購買豪宅風暴，他今天下午出席長照醫療界挺韓國瑜後援會成立大會受訪時，點名應查台肥、國稅局有無官員洩露資料。（記者廖振輝攝）

2019-11-08 17:11:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜最近陷入購買豪宅風暴，韓陣營質疑國家機器介入，個資被外洩，競爭對手蔡英文總統要求韓陣營應把話講清楚，不要一句國家機器介入打死所有人。韓國瑜今天下午出席「長照、醫師、護理、藥師、醫檢、公衛挺韓後援會」成立大會後受訪時反諷蔡英文，「長得一副聰明相，怎麼講話愈來愈糊塗了？」這就好像有一個人家裡遭小偷，到警察局報案，警察可能會說，「你把小偷抓來」，怎麼可能呢？他並點名應查台肥、國稅局有無官員洩露資料。

韓國瑜說，當年他在台北市南港區買房，就是有一個夢想，希望能在捷運旁邊，交通好的地點，但若干年後，繳費之後發現負擔不起認賠，在虧損狀態下把房子讓掉，這是很簡單的事。

隨後他話鋒一轉說，要說國家機器，就只有兩個單位有這個資料，「第一個是台肥，第二個是國稅局，蔡英文身為總統馬上立案調查就好嘛！有沒有官員洩漏資料？」「就好像我遭了小偷，你現在跟我說，我到警察局叫我把小偷找出來，我有什麼辦法？所有的機器、所有的資源全部都在蔡英文總統手上、民進黨手上，你怎麼會提出這麼荒謬的問題呢？選舉是不是選情急了，離人民的心愈來愈遙遠，逢韓必反、逢韓必黑，邏輯完全不通！」

媒體詢問，這些話是否在酸蔡英文？韓國瑜只說，「我沒有酸任何人」。

對於綠營立委指控有朋友幫忙喬台肥公司，韓國瑜回應，「叫他直接點名就好了，你不覺得他講話愈來愈軟了嗎？第一天好像磨刀霍霍，第二天就開始軟了！我在離開立法院十幾年的狀態下，又長期沒有工作，我有什麼能力去關說？他一開始說我施壓，我說我什麼施壓，我應該到按摩院去舒壓！他又改了口徑，沒有必要這樣搞！」「選舉到了不要一昧的抹黑，直接把名字講出來嘛！對不對！」

對於媒體詢問是否曾找台北市副市長黃珊珊幫忙？韓國瑜沒有正面回應，只說「所有當事人去講就好了」，「很清楚，我們沒有任何能力去施加壓力」。

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