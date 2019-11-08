韓國瑜夫婦喊「母語在家學」 中研院學者：就是歧視

中研院學者對母語在家學論點提出看法。（資料照，記者簡惠茹攝）

2019-11-08 16:30:47

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜與妻子李佳芬，先後拋出「母語回家學」、稱學校教母語是「浪費資源」等言論，中研院學者從學術角度指出，「母語在家學就好」的論點本身就是一種歧視，母語教育對於國人提升自身族群文化的自信心更，是在家學無法達到的。

記者專訪中研院相關領域學者，針對母語教育的重要性提供專業見解，這名學者表示，語言的多樣性是台灣多元族群寶貴的資產，就如同生物的多樣性一樣，各種珍稀品種的生物都有其保存和維護的價值，以維護族群生態的豐富，母語的教育權和使用權應當是人權的指標之一，聯合國教科文組織也支持以母語為本的教育。

從社會語言學的觀點來說，一個語言如果因政策性或自發性的只在特定場合中使用，它的詞彙庫無法擴充，語言活力就會日漸萎縮，最後走向消亡，因此，「母語在家學就好」的論點事實上就是有意無意的限縮本土語言的使用場合，本身就是一種歧視，而且根據《國家語言發展法》，台灣各固有族群使用之自然語言均為國家語言，國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制。

這名學者分析，當前很多國人也因為過去的語言政策，造成對自身母語的自信心不足，認為本土語言很多事物無法表達，不登大雅之堂，事實上，這是過去的語言政策所造成的結果，不是語言的本質如此，不應倒果為因，試看香港粵語能夠在各級學校中成為教學語言，沒有道理河洛語（台語、台灣閩南語）、客語或原住民語做不到。

學者更直言，而本土語言在教學場域中佔有一席之地，對於拓展使用場域、提升語言認同以及國人對自身族群文化的自信心具有重大的意義，這是「在家學」所無法達到的功能。

對於母語和外語教育如何權衡，學者指出，學好母語才能學好外語，以及一次同時學習多種語言並不會造成混淆或學習力降低，是語言學家的共識，母語是自身族群文化的根本，語言一旦消失，文化及族群認同就會消失，外語教育則是探索世界的窗口之一，並不是不重要，但主要是工具性的意義。

這名學者認為，國人有很強的英語焦慮症，事實上也是文化自信心不足的一種表現，目前國小教育本土語言只有一堂，英語也是作為一個科目從小一或小三開始學習，在正規教育中都是循序漸進，彼此並不衝突，但有些父母花費大把金錢，讓小孩從小長時間「沉浸」在英語的環境中，其實最後只是獲得發音比較「標準」的結果，語言的閱讀、理解、書寫能力還是跟整體認知發展和習慣的養成有關，不是英語教育本身可以提供的，那麼花費大量時間金錢和所獲的成效是否符合比例原則，是值得思考的。

學者最後提醒，國人也應該思考，英語學習是否有必要學習到人人都像母語一樣流利、沒有口音的地步？英語既是世界語言，各地有各地的口音是很正常的，而本土語言的學習是多一種語言、多一種文化根柢，且從台灣自身土地出發，容易親近與學習，實用性並不會比較差，反而為了單一強勢語言而放棄台灣多元的語言文化，是否明智，相信答案是很清楚的。

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