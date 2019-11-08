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台鐵列車停靠開門突又啟動 4旅客摔傷

今日上午台鐵101次自強號台中開往屏東列車，約8點37分於鳳山站停靠時，發生車門開啟但列車卻又往前開車的情況，導致有4位旅客下車過程中跌倒受傷。圖為鳳山火車站。（資料照）

今日上午台鐵101次自強號台中開往屏東列車，約8點37分於鳳山站停靠時，發生車門開啟但列車卻又往前開車的情況，導致有4位旅客下車過程中跌倒受傷。圖為鳳山火車站。（資料照）

2019-11-08 13:53:04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日上午台鐵101次自強號台中開往屏東列車，約8點37分於鳳山站停靠時，發生車門開啟但列車卻又往前開車的情況，導致有4位旅客下車過程中跌倒受傷。

台鐵局表示，鳳山站通報後隨即啟動調查，目前正在調閱列車長、司機員、車站的通聯紀錄及車站監視畫面，要確認司機員是否有要列車長不要開門但列車長不知道等情況，釐清發生原因，及相關人員當下處置是否得宜。

根據初步研判，疑似是司機員停車位置沒有停好，車輛停止後列車長已經開門讓旅客上下車，但司機員未確認車門是否關閉，就又開車導致有些旅客已經踏出列車要下車而摔倒。

台鐵局說，鳳山站通報共有4名旅客受傷，其中3名是輕微擦傷，摔倒後就自行爬起來說趕時間就離開；1位雖然說有頭暈情況，但稍作休息後就說要趕著去花蓮，隨後就搭乘303車次出發，沒有旅客有送醫情況。

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