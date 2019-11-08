為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

庶民破滅》捲入韓國瑜豪宅風波 農委會：勿胡亂指控轉移焦點

農委會呼籲韓辦不要轉移焦點。（資料照，記者簡惠茹攝）

農委會呼籲韓辦不要轉移焦點。（資料照，記者簡惠茹攝）

2019-11-08 14:25:12

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜被爆購買7200萬豪宅風波後，韓國瑜競選發言人何庭歡今天又要大家想想對於資訊外流，台肥跟農委會的關係，以及農委會跟1450的關係。農委會強調，農委會作為台肥股東，不干涉公司業務，韓市長團隊與其花費力氣胡亂指控、轉移焦點，不如誠實面對，誠懇回應社會大眾的質疑。

對於韓國瑜購買7200萬豪宅爭議，韓國瑜競選發言人何庭歡今天上午受訪指出，買房子也是很多平民百姓都會做的事情，為何相關資訊會被拿出來被檢視？難道是從建商這邊流出？她呼籲大家想一想，建商台肥與農委會的關係，以及農委會與「1450」的關係。

農委會表示，農委會作為台肥股東，所扮演的角色僅為派任董事出席董事會，就公司大方向討論，至於台肥公司各項業務執行，台肥為公開上市公司，由其公司依公司治理原則執行，農委會不加以干涉。

農委會指出，韓市長身為中華民國總統參選人，其行為適法性及品德，自應受社會公評，韓市長團隊與其花費力氣胡亂指控、轉移焦點，不如誠實面對，誠懇回應社會大眾的質疑，方為正途。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
豪宅疑雲為韓國瑜抱屈？朱立倫：他當時蠻慘的
2019-11-08 13:44

豪宅疑雲為韓國瑜抱屈？朱立倫：他當時蠻慘的
韓國瑜勞動三箭變「三騙」？綠議員：勞工局預算大砍5億
2019-11-08 13:30

韓國瑜勞動三箭變「三騙」？綠議員：勞工局預算大砍5億
傳子千萬？不如傳世金店面

傳子千萬？不如傳世金店面
國小主任批韓遭罰寫報告 陳其邁：勸他多花時間兌現承諾
2019-11-08 13:15

國小主任批韓遭罰寫報告 陳其邁：勸他多花時間兌現承諾
南部輸掉沒關係？她分析「少輸就是贏」：韓可勝蔡100萬票
2019-11-08 13:09

南部輸掉沒關係？她分析「少輸就是贏」：韓可勝蔡100萬票
Mazda CX-30 跨界休旅試駕

Mazda CX-30 跨界休旅試駕

網友回應

臺北市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播