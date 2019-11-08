庶民破滅》捲入韓國瑜豪宅風波 農委會：勿胡亂指控轉移焦點

農委會呼籲韓辦不要轉移焦點。（資料照，記者簡惠茹攝）

2019-11-08 14:25:12

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜被爆購買7200萬豪宅風波後，韓國瑜競選發言人何庭歡今天又要大家想想對於資訊外流，台肥跟農委會的關係，以及農委會跟1450的關係。農委會強調，農委會作為台肥股東，不干涉公司業務，韓市長團隊與其花費力氣胡亂指控、轉移焦點，不如誠實面對，誠懇回應社會大眾的質疑。

對於韓國瑜購買7200萬豪宅爭議，韓國瑜競選發言人何庭歡今天上午受訪指出，買房子也是很多平民百姓都會做的事情，為何相關資訊會被拿出來被檢視？難道是從建商這邊流出？她呼籲大家想一想，建商台肥與農委會的關係，以及農委會與「1450」的關係。

農委會表示，農委會作為台肥股東，所扮演的角色僅為派任董事出席董事會，就公司大方向討論，至於台肥公司各項業務執行，台肥為公開上市公司，由其公司依公司治理原則執行，農委會不加以干涉。

農委會指出，韓市長身為中華民國總統參選人，其行為適法性及品德，自應受社會公評，韓市長團隊與其花費力氣胡亂指控、轉移焦點，不如誠實面對，誠懇回應社會大眾的質疑，方為正途。

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