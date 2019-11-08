促轉會辦「轉型正義教育黑客松」 鼓勵創意提案

為推動轉型正義普及化，行政院促轉會正舉辦「轉型正義教育黑客松」提案徵集活動，要以黑客松的方式，鼓勵民眾提供推廣轉型正義的創意點子。（促轉會提供）

2019-11-08 15:33:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為推動轉型正義普及化，行政院促轉會正舉辦「轉型正義教育黑客松」提案徵集活動，要以黑客松的方式，鼓勵民眾提供推廣轉型正義的創意點子，讓轉型正義教育更接近一般民眾日常生活。

促轉會規劃，提案徵集即日起至今年11月15日截止，11月21日公布遴選結果，11月23日一整天舉行「轉型正義教育黑客松」活動，讓獲選提案民眾及團體進行交流。

促轉會指出，黑客松精神是「發現問題、動手做事、互相幫助」。轉型正義、教育是一門專業，也是眾人之事，需要來自各種背景、專業的朋友共同參與，才能更瞭解問題找出解方。

促轉會委員彭仁郁受訪表示，鼓勵民眾來提案與推廣轉型正義相關的想法創意，預計會先選出20案，之前舉辦說明會已收到10個提案，活動會透過跨領域方式來交流。

彭仁郁舉例，提案可以針對學校學生設計，或者針對社會、社區民眾、網路發聲，由於一般大眾對轉型正義不太熟悉，希望透過「轉型正義教育黑客松」提案活動，集思廣益來讓轉型正義走入民眾日常生活。

彭仁郁提及，例如民眾並不知某一個地方、場域是不義遺址，時常經過也沒意識到這個空間的過去歷史，或許黑客松提案就能想出一個創意方法，如何讓民眾更知道不義遺址所在，當然這涉及空間、網路、知識等多元領域，鼓勵有興趣民眾來腦力激盪，未來好的提案也將公布在網站上及實際執行。

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