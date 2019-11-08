26條「魔鬼藏在細節」 學者： 中國架空台灣駐外館處

中華亞太菁英交流協會8日舉辦「26條措施：惠台還是利中？」座談會，並邀請兩岸政策協會研究員張宇韶（左起）、台灣國際法學會副秘書長林廷輝、中華亞太菁英交流協會理事長范世平、台北海洋技術學院通識中心助理教授吳建忠及「中共研究雜誌社」特約研究員吳瑟致等共同探討。（記者劉信德攝）

2019-11-08 14:38:20

〔記者鍾麗華／台北報導〕中華亞太菁英交流協會今舉辦「26條措施：惠台還是利中？」座談會，台灣國際法學會副秘書長林廷輝分析，26條不是延續「一國兩制台灣方案」 ，而是「一國一制」，不僅對台人實現「國民待遇」，且多項措施與居住證掛勾，台灣民眾能否感受到「惠台」要打個問號，不過，在中國的台商、台幹可能比較有感，北京藉此影響返台投票的台商與台幹。

對於26條稱台灣同胞可向中國駐外使領館尋求領事保護，不過，林廷輝強調，「魔鬼藏在細節中」，中國沒給「外交保護」，而是給「領事保護」，外交保護可以讓台商在國外受到侵權行為，以外交方式要求該國進行救濟，但中國卻給「空的」領事保護。

林廷輝解釋，台灣在全世界有170多個駐外館處，中國故意要架空台灣駐外館處能量，不單只是挖台灣的邦交國而已，而是架空台灣在非邦交國的領事保護職權，把手伸到非邦交國當中。不過，拿中華民國護照，卻向中國請求領事保護，在美國與世界各國對中國提防下，恐會造成反效果。

此外，林廷輝指出，在海外急難救助方面，中國規定須要家人先匯款，他們才會提供一筆資金援助，但台灣是國人有緊急救助，駐處就會提供資金，但要簽具保證回台後返還，「到底是哪一個比較便利？台灣民眾應該可以自己判斷。」

台北海洋技術學院通識中心助理教授吳建忠表示，中國對台措施有3個特點，一是虛實並進的宣傳戰與心理戰、二是居住證掛勾、三是欠缺配套措施。像是當中提到，台師、台生可以申請公費留學，但中國的國家留學基金委員會去年發佈消息，今年已不再執行碩士研究生專案，所以這是措施都是「口惠實不至」。

「中共研究雜誌社」特約研究員吳瑟致說，若把農業、文創項目納入，其實26條中有15條是針對台商，比較去年的31條，其實大部分是延續性、擴張性的措施，不過，目標更加明確、具體。由於台商到中國投資近年已有減少趨勢，26條是為了在美中貿易戰下，進一步把台商資金留在中國，促進其內需發展。

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