桃機公司辦活動徵選懷舊照片 邀民眾分享與機場的回憶

桃機公司辦活動徵選懷舊照片，邀民眾分享與桃機的回憶。（圖：桃園機場公司提供）

2019-11-08 14:39:02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園國際機場啟用已40週年，桃園機場公司特別舉辦「回憶之旅－桃機懷舊照片徵集」活動，民眾可將建築、航機、事件或人物等與桃機相關主題照片，於12月8日前上傳活動網頁，就有機會獲禮券、環宇商務禮遇通關體驗、桃園機場限定版行動電源等好禮。

桃園機場公司總經理林祥生表示，桃園機場作為台灣連結世界的門戶，不管是期待已久的出國旅行、商務出差或是海外歸國，機場都是大家拍照留念的場域；進入數位相機、智慧型手機的時代後，桃園機場這幾年來更一直是國人的熱門打卡景點之一，這也是機場公司舉辦徵集活動的發想原點。希望能結合網路社群等元素，提供國人一個分享機場回憶的平台，同時也期望藉由大量的圖片，讓大家回顧桃園機場演進，看看機場軟硬體在這些年裡，發生了那些變化。

目前網站內已經有許多從機場各單位蒐集而來的懷舊照片，包含員工初為人父時帶小孩參觀航空科學館、員工當時還是小學生來機場參訪十大建設等珍貴留影。這些照片不但忠實紀錄當時「中正機場」的風貌，更有許多不復見的人文風景，例如以前的巴士、計程車等，充滿回憶的照片，讓人彷彿回到當年的時光。

桃機公司表示，要參與「回憶之旅–桃機懷舊照片徵集」活動，只要上傳照片及300字以內的敘述，人氣最高前三名可分別獲得5000元、4000元及3000元禮券，特別獎則會致贈環宇商務禮遇通關體驗；參加票選的網友則有機會抽中超商禮券、桃園機場40週年限量明信片、隨身碟等。

桃機公司辦活動徵選懷舊照片。（圖：桃園機場公司提供）

桃機公司辦活動徵選懷舊照片，歡迎民眾參加。（圖：桃園機場公司提供）

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