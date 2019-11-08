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中選會發布立委選舉公告 11/18起受理登記

中選會副主委陳朝建張貼第10屆立委選舉公告。（中選會提供）

中選會副主委陳朝建張貼第10屆立委選舉公告。（中選會提供）

2019-11-08 13:01:44

〔記者黃欣柏／台北報導〕中央選舉委員會今天上午由副主委陳朝建正式張貼第10屆立法委員選舉公告，根據公告內容，第10屆立委選舉將於109年1月11日星期六與第15任總統、副總統選舉同日舉行投票，投票時間為當天上午8點到下午4點。

中選會進一步指出，本次立委選舉候選人領取書表的期間為今年11月14日至11月22日，申請登記期間則是11月18日至11月22日，其中區域立委候選人應向戶籍地的直轄市或縣市選委會申請登記，原住民立委候選人則可於各地直轄市、縣市選委會申請登記。

中選會也提醒，政黨登記不分區立委候選人名單，必須在台北市中央聯合辦公大樓南棟1樓北側的中選會櫃台辦理。

中選會也同步公告日前通過的立委選舉各區競選經費最高金額，金額最高為新竹市選區1930萬9千元，金額最低則是在連江縣選區1027萬元；平地原住民選區的競選經費上限為1186萬7千元，山地原住民選區則為1211萬7千元。不過，中選會雖訂有競選經費上限，但因「選罷法」中並無相關罰則，因此此上限並無強制力。

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