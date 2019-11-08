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IDF戰機掛彈加倍 國造戰機也能不對稱作戰

軍方官員今天則說，國造IDF戰機經過性能提升後，掛載飛彈的數量已比以前增加，還可以同時掛載新舊兩型的天劍二型中程空對空飛彈，作戰威力與以前不可同日而語，充分展現國機國造政策的效益。（資料照）

軍方官員今天則說，國造IDF戰機經過性能提升後，掛載飛彈的數量已比以前增加，還可以同時掛載新舊兩型的天劍二型中程空對空飛彈，作戰威力與以前不可同日而語，充分展現國機國造政策的效益。（資料照）

2019-11-08 12:53:29

〔記者羅添斌／台北報導〕美國專家費學禮建議台灣F16V戰機未來可搭配美國新研發的小型中程空對空彈，掛彈數量可以倍增，發揮不對稱作戰戰法特性，軍方官員今天則說，國造IDF戰機經過性能提升後，掛載飛彈的數量已比以前增加，還可以同時掛載新舊兩型的天劍二型中程空對空飛彈，作戰威力與以前不可同日而語，充分展現國機國造政策的效益。

軍方官員表示，空軍兩個聯隊的IDF戰機已全數完成構改及性能提升，可配掛天劍二型飛彈的數量，由原本的2枚增為4枚，而且可以同時掛載劍二飛彈與新劍二飛彈，既強化打擊戰力，又增加戰術運用的空間。

官員指出，由中科院執行的新型空射型劍二飛彈的最大射程已由現役的60公里，提升為100公里以上，飛行速度更快，並且具有更佳的抗電子干擾能力，對於中國軍機在台海空域活動產生更大嚇阻作用。

官員說，我國空軍F16戰機目前配備的美製中程空對空飛彈為AIM-120，中科院研製完成的新劍二飛彈，各項性能數據已達到AIM-120等級，整體性能媲美美國產品，對於美國學者專家指美國正在研製小型的中程空對空飛彈，航程與AIM-120飛彈相當，但體積與重量大幅減少，官員說這也是中科院研改的方向，中科院將在既有的研製成果及基礎上，進行下一世代中程空對空飛彈的前期研究。

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