台大平台成績全被改87分 原是資工系學生抓漏洞

有剛畢業的台大校友回報，成績真的全被改成87分。（擷取自ptt）

2019-11-08 12:09:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學教務處的數位教學平台（CEIBA）6日被人發現，學生全部的平時成績都被改成87分，經查是校內資工系學生進行資訊安全漏洞研究，不小心修改，當晚立即電郵校方，資料目前都已回溯至5日晚間，校方表示未有影響，感謝學生抓漏，但學生修改行為也確實未經授權，未來將嘗試多加合作來加強資安。

台大政治系教授王業立6日在臉書轉貼學生貼文，指出校內CEIBA成績登錄系統遭駭客入侵，將學生成績都改成87分，幽默表示：「呃......不能再高了嗎？」並指出此舉觸犯個人資料與資訊安全等問題，台大經查發現，是校內資工系學生所為，排除駭客入侵。

台大教務長丁詩同說，該平台非教務處的內部平台，而是教學用的網路平台，上面提供課堂討論問答、作業繳交等功能，並讓教授可填寫學生平時與考試成績，這次則是前日有資工系學生練習做資訊安全漏洞的研究，發現CEIBA的漏洞，便用程式碼修改大家的平時成績，並馬上寄信通知學校數位學習中心。

丁詩同說，校方6日收信後，立即進行系統修正，並把所有成績資料改回5日晚間8點的備份，目前都恢復原狀，也剛好還沒考期中考，對師生影響並未擴大。

丁詩同認為，該生找到系統漏洞證明其專長很好，只是在教學上要提醒，學生不能違法、不能亂做，不能未經授權而修改成績，坦言校內此部分已加強，過去針對資安則是每3個月請計算機中心執行檢測，未來也考慮與該生合作，協助校方尋找資安弱點，亦有人提議可擴大舉辦校內的資安競賽等，挖掘更多師生專長，也防堵更多資安漏洞。

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