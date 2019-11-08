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五大私校協會提「高校政策建言」 韓國瑜國政顧問團回應了

針對五大私校協會日前提出「高校政策建言」，國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團今日表示尊重，並就部分內容表達支持態度，其中贊成推動修正「公教人員保險法」、「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」，將教育人員保險養老年金的年資給付率，由1.3%提高為與勞工保險相同的1.55%。（資料照）

針對五大私校協會日前提出「高校政策建言」，國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團今日表示尊重，並就部分內容表達支持態度，其中贊成推動修正「公教人員保險法」、「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」，將教育人員保險養老年金的年資給付率，由1.3%提高為與勞工保險相同的1.55%。（資料照）

2019-11-08 12:34:36

〔記者施曉光／台北報導〕針對五大私校協會日前提出「高校政策建言」，國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團今日表示尊重，並就部分內容表達支持態度，其中贊成推動修正「公教人員保險法」、「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」，將教育人員保險養老年金的年資給付率，由1.3%提高為與勞工保險相同的1.55%。

韓國瑜國政顧問團並主張，未來應該整合各種身分的年金為一致的國民年金，公平的對待各種職業，至於超額部分由政府全額負擔還是部分負擔，待查明所需經費後再研議處理。

此外，韓國瑜國政顧問團表示，對於私校捐款只能一半捐款作為扣抵所得稅，這是過去財政部防弊的想法，認為可能會透過對私校捐款來逃漏稅或洗錢，但現在私校財務監督非常嚴格，還有教育部指派的外部會計師不定期抽查，不應該再有這種歧視私校的做法。

該顧問團指出，在發生台大校長卡管事件後，社會各界對於大學自治、學術自由深有同感，因此嚴正要求民進黨的政治黑手要退出校園。

該顧問團說，大學是國家社會的公器，不是政府給了大學經費，就可對大學指指點點，干涉大學治理，呼籲教育部應該尊重大學自主，放手讓大學自治。

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