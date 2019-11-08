67家企業競逐「國家環保獎」 減碳力逼近萬座大安森林公園年吸碳量

國家企業環保獎今頒獎，第一商業銀行、新北市八里垃圾焚化廠委託達和環保服務股份有限公司帶營運操作管理、科技部南部工業園區管理局（台南園區資源再生中心） 等3個單位，獲得巨擘獎最高殊榮。（記者楊綿傑攝）

2019-11-08 12:42:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕第1屆國家企業環保獎今舉辦頒獎典禮，今年有67家企業報名競逐，占我國GDP達3分之1，減碳量相當於近萬座大安森林公園1年吸碳量，成效斐然。其中連續3年獲頒榮譽環保企業獎的第一商業銀行、新北市八里垃圾焚化廠委託達和環保服務股份有限公司帶營運操作管理、科技部南部工業園區管理局（台南園區資源再生中心） 等3個單位，更獲得巨擘獎最高殊榮。

為表揚國內推動環保工作績優企業，環保署已連續28年舉辦企業環保獎評選，今年調整獲獎機制並更名為「國家企業環保獎」，總共有67家企業參與評選，38家獲獎，包括3家巨擘獎、7家金級獎、12家銀級獎、16家銅級獎、18家入圍獎。

67家參與評選企業在環境保護上扮演火車頭，節電方面達到2億度；節水1479萬度；減碳量有360萬公噸，相當於9260座大安森林公園1年吸碳量；雨水回收量達36萬多噸；綠色採購金額達37.6億元；認養34座公廁及29公里海岸；3萬1087人參與淨灘。

環保署長張子敬指出，環境可以越來越好，都要歸功於全體國民，戶外垃圾桶減少，地上也不會有垃圾；提著垃圾等垃圾車來才丟棄等等，都表示環境保護已經內化到每個人的生活中。而我國從1992年開始推出中華民國企業環保獎，就是希望拚經濟之餘，也可以讓環境保護更好，從自己做起外，也可以推廣到整個集團，甚至是整個供應鏈。

此次評選委員代表李育明則說，這次報名參與評選廠商創新高，估計總資本額達到5兆元，占全國GDP的3分之1，其中科技業最多。而且他發現，環保企業已經從過去強調遵守環保法令，提升到自主管理、永續發展、自發推動更積極作為，不只節能，還能支持綠能，甚至創能，是很大的進步。

其他各級獎項也廣佈在各領域，如金級獎的玉山銀行、南華大學；銀級獎的中國醫藥大學附設醫院、太平洋崇光百貨、台達電子中壢廠、髮粧品牌歐萊德等；銅級獎如日月光凸晶二B廠、台電興達電廠、西湖渡假村等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法