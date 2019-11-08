國民黨批蔡政府對青年低薪無解方 宣傳學貸免息

國民黨今日召開「青年低薪，國民黨有方法！」記者會，抨擊蔡政府對青年低薪窮忙的現況提不出解方，卻反對該黨總統參選人韓國瑜「學貸0利率」政見。（記者施曉光攝）

2019-11-08 12:15:55

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開「青年低薪，國民黨有方法！」記者會，抨擊蔡政府對青年低薪窮忙的現況提不出解方，卻反對該黨總統參選人韓國瑜「學貸0利率」政見，拒絕投資青年，現場並播放年輕朋友的街訪影片，反映年輕朋友對當前低薪、蔡政府數字迷思的不滿。

記者會首先由兩位青年朋友表達心聲。「王先生」表示，青年以助學貸款方式就讀，支付利息合情合理，但如果可以免計利息，可以改善大學生出社會後的壓力，因為目前低薪問題已經壓得年輕人喘不過氣。

另一位「趙小姐」則說，同學多數到國外就業，顯示高知識人才流失嚴重，她認為蔡政府無法解決低薪問題、能源問題，「一例一休」用意雖好，但太過粗糙，造成資方人力成本增加，轉嫁到勞方身上，導致舊員工升遷或加薪管道受到阻礙。

國民黨文傳會副主委黃子哲認為，對於清貧學子，學貸的壓力確實很大，所以韓國瑜的免息政策對青年朋友是一張非常重要的支票，民進黨政府為反對而反對，看到黑影就開槍，對於青年學子非常不公平。

黃子哲並指出，民進黨政府喜歡用數字或平均數的迷失來誤導民眾，例如政府說青年的年所得平均54萬，但實際上扣掉物價指數後，可支配所得只剩39萬多，政府說勞工平均薪資約4萬9千元，但中位數只有3萬9千元，蔡政府的數據與民眾感受差距很大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法