當毛巾遇上藝術！雲林巾彩耕地藝術節11/23虎尾登場

「第一屆雲林巾彩耕地藝術節」11月23日將在雲林虎尾登場，主辦單位今日先安排時尚走秀活動介紹台灣製毛巾。（記者陳鈺馥攝）

2019-11-08 12:19:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為協助雲林縣毛巾產業發展，「第一屆雲林巾彩耕地藝術節」11月23日將在雲林虎尾鎮登場，今日主辦單位行政院雲嘉南區聯合服務中心、中華文化總會特於立法院舉辦時尚走秀宣傳活動，介紹MIT台灣毛巾創意美學，也歡迎民眾至雲林參加藝術節。

主辦單位規劃，「雲林巾彩耕地藝術節」將跳脫傳統毛巾產業給人的既定印象，透過不同領域合作及思考，把日常只能在工廠看到的素材，結合藝術家巧思，在農村耕地的展場空間上，築起一幅幅藝術創作，形成獨特的產業美學論述。

據介紹，本次策展主題為「汗與毛巾33X76」，策展人將結合8位創作者，從台灣人最常使用的毛巾尺寸，細緻深入從農村經驗看台灣島嶼中的勞動與毛巾的關係。「33X76」該組神秘數字，則是統計出來台灣人最常使用的毛巾尺寸。

配合藝術節活動，將邀請太日樂集、嚴詠能、打狗亂歌團、Lullaby樂團，及紙風車劇團演出「武松打虎」多個表演團體至現場演出，也將舉行「巾彩耕地市集」推銷雲林特色農產品、米食產品及毛巾商品。

民進黨立委蘇治芬今日表示，巾彩耕地藝術節把文化藝術和毛巾產業做結合，期待精彩藝術活動在雲林開展，這活動讓雲林也可以很藝術，更是全台灣最有創意的藝術節，歡迎民眾屆時前來參觀。

民進黨立委李麗芬指出，她是雲林二崙女兒，虎尾毛巾的品質非常棒，用起來很舒服和吸水，她一直使用虎尾生產的毛巾至今，這次藝術節讓日常生活用品毛巾與藝術做結合，讓毛巾成為藝術品，歡迎大家來雲林看展體驗。

行政院雲嘉南區聯合服務中心、中華文化總會今日於立法院康園廣場舉辦時尚走秀宣傳活動，介紹MIT台灣毛巾創意美學。（記者陳鈺馥攝）

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