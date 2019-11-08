韓被爆逼台肥借款買豪宅 蔡正元：疑民進黨政治操作

國民黨總統參選人韓國瑜被爆失業期間購買價值7200萬的豪宅，國民黨前立委蔡正元稱，他高度懷疑這些資料是由現在民進黨控制的台肥流出去的，並控外流目的是在政治操作。（資料照）

2019-11-08 07:38:56

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜被爆失業期間購買價值7200萬的豪宅，韓對此稱合法的買賣權利轉售卻在選舉期間遭公開，質疑個人資料遭侵害，國民黨前立委蔡正元更稱，他高度懷疑這些資料是由現在民進黨控制的台肥流出去的，並控外流目的是在政治操作。

以「庶民」自居的國民黨總統參選人韓國瑜被爆在失業期間購買南港價值7200萬元豪宅，引發外界議論。對於韓稱買房無關特權，林俊憲質疑，韓「有沒有在2014年11月發存證信函給台肥，要求借兩成房價的錢？隔月台肥有沒有發存證信函回覆，說不可以借，非常清楚的拒絕你的請求？」、「憑什麼你可以讓一家已經正式發存證信函，拒絕借你兩成房貸的台肥大轉彎，事後又借你錢？」

針對媒體詢問，不公開的資料從哪取得？林則回應稱，韓去喬事情，拜託那麼多人，「你自己大嘴巴，你都忘記了？」並要韓「你要選總統，就應該要受到社會的檢驗」。

據《聯合報》報導，蔡正元指出，存證信函屬於高度個人隱私信件，若非寄件者與收件者並不容易取得，他高度懷疑是由寄件者台肥所外流。蔡正元稱，蔡政府對台肥公司具有相當控制力，且取得存證信函的立委林俊憲又是民進黨籍，質疑資料外流的背後，有相當高的政治操作動機。

蔡正元也說，林俊憲指稱韓國瑜透過特權施壓業主台肥額外借款二成資金，但當時契約有明定能貸款7成，之後因央行打房政策，僅有5成貸款就位，許多住戶都指台肥違約，最終台肥參考其他建商做法，才自行吸收2成資金，貸款給住戶，強調韓國瑜絕非特例。

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