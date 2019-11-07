超不便！YouBike2.0上路 台北到新北竟要「在邊界換車」

台北市政府推YouBike2.0，逐年汰換現有YouBike1.0，但兩系統不相容，無法互相借還車。圖為台北市長柯文哲（中）騎YouBike。（資料照）

2019-11-07 22:04:05

〔記者郭安家、蔡思培／台北報導〕台北市政府推YouBike2.0，逐年汰換現有YouBike1.0，但兩系統不相容，無法互相借還車，過渡期引發不便。台北市議員楊靜宇今天在議會市政總質詢指出，YouBike1.0建置與採購單車逾7.8億元，恐被北市府打水漂，全民買單，因去年底與YouBike廠商捷安特簽約時，並未規範相容性，更大問題是，每年約有80萬人次在北市借車外縣市還車，而新北市仍使用YouBike1.0，難道以後要在橋中間換車？

新舊系統不相容

不過，交通局長陳學台答詢時疑太緊張，一度回答「是」（在橋中間換車），令楊靜宇傻眼。陳學台趕緊強調，縣市臨界的站位會保留1.0系統，讓民眾換車，但他也坦言民眾跨縣市換車當然會造成不便。台北市長柯文哲說，老實講他看到這數字就知道問題很大，80萬人天啊！對於無法相容，柯文哲說，他也確認過，想不出兩系統相容方法。

楊靜宇指出，若以每車次收取10元租金，每年80萬車次至少有800萬元營收，以營運權利金18％計算，未來一旦北市全換成2.0版，市府每年恐減損至少約144萬收入。他要求，全面汰換為YouBike2.0時，應主動向業者求償或協商新設備的建置與購買由微笑單車公司全面負責。

對於楊靜宇提出，YouBike1.0已投入7.8億元未來將由全民埋單？柯文哲坦言，應該不只這金額，還有租金補貼費用。他痛批，一切問題根源就是去年重新招標時，契約沒規定YouBike1.0、2.0系統要相容，結果捷安特沒有相容技術卻又得標，難道世世代代都要給捷安特營運？陳學台則尷尬回應，去年合約是要解決車柱用電問題，「沒有寫這麼細」。

不過，根據合約，捷安特需在3年內汰換4534輛YouBike1.0單車、3967停車柱及控制器、197具Kiosk主機及螢幕。陳學台說明，合約精神考量，單車有5年使用年限、其於設備為7年使用年限，捷安特可繼續汰換為1.0設備，但也可配合政策需求汰換為2.0，而標案的價金不會增加。

台北市長柯文哲、停管處長李昆振（左）、交通局長陳學台（左二）一同備詢。（記者塗建榮攝）

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