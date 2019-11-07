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幫忙施壓台肥貸款？黃珊珊：當初陳情的不是韓國瑜

台北市副市長黃珊珊（見圖）遭爆在韓國瑜當年買台北市南港7200萬元豪宅時，曾居間施壓台肥公司借款2成，黃珊珊今天發聲明澄清。（資料照，記者廖振輝攝）

台北市副市長黃珊珊（見圖）遭爆在韓國瑜當年買台北市南港7200萬元豪宅時，曾居間施壓台肥公司借款2成，黃珊珊今天發聲明澄清。（資料照，記者廖振輝攝）

2019-11-07 21:07:49

〔記者陳璟民／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜被爆當年買台北市南港7200萬元豪宅，曾施壓台肥公司借款2成房價，副市長黃珊珊遭疑當年居間施壓；對此，黃珊珊今天在臉書發4點聲明，並受訪澄清說，2012年當市議員期間，一群選區選民陳情跟台肥有預售屋貸款成數問題，是受當年6月中央銀行打房政策影響，幫他們約時任台肥董事長鍾榮吉反映困難，後來她未再介入，韓國瑜並非陳情人，「那時候我不認識韓國瑜，不知道李佳芬是誰」。

黃珊珊表示，擔任議員21年，每週二晚上在服務處法律諮詢，記得當時一群7至10人的選區選民，帶著跟台肥的預售屋合約來，問她條文的意義，合約寫得很清楚，信賴保護是可以貸款7成，卻因央行打房而只能貸5成，買主沒辦法湊出2成差額。

前台肥董事長曾任親民黨秘書長

黃珊珊說，這件事情不單純可歸責於買方，是央行的貸款限制，問他們希望她怎麼幫忙，他們對她唯一的拜託就是找台肥董事長鍾榮吉，鍾榮吉曾任親民黨秘書長，她不可能說不認識他，所以答應幫忙約鍾榮吉反映困難，鍾榮吉找了經理、法務，就直接說跟他們處理、聯絡，這些都是台肥的客戶，她告知他們就自行處理後，沒有再管後續。

黃珊珊表示，她確定拜訪的時間點是2012年鍾榮吉卸任前，當年6月央行有打房政策，她只是個地方民代，所屬政黨是小黨，能力範圍內可協助民眾的事情，她都會想辦法幫，但絕對不是施壓，台肥是上市公司，不是鍾榮吉的，一定有經過相關評估。

黃珊珊：當時不認識韓國瑜、李佳芬

黃珊珊還說，當時類似的陳情案很多，有些建商會跟客戶處理，因為如果買主付不出來款樣而解約、拋售，對建商未必有利，因為這個案子是台肥的、又在南港，是她的選區選民，鍾跟她同黨的關係，大家都知道，所以也只有這個請託，這是將民眾合理的困難去告訴公司，她不可能干涉上市公司借款給人，「那時候我不認識韓國瑜。」

媒體追問，當天李佳芬有來嗎？黃珊珊答說「我不知道李佳芬是誰，我不可能知道，最後會留下一、兩個陳情代表的聯絡方式，但不會留全部，她不記得有這個人跟這個事（韓、李施壓台肥借款買房）」。

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