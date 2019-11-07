為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

台嫌在港搶劫成「陳同佳翻版」？ 陸委會：政府一定辦到底

陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會澄清，香港警務處已與刑事局聯繫，只要港方提供被害商家案情資訊，政府一定辦到底，也歡迎被害者主動向台灣報案。（資料照）

陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會澄清，香港警務處已與刑事局聯繫，只要港方提供被害商家案情資訊，政府一定辦到底，也歡迎被害者主動向台灣報案。（資料照）

2019-11-07 20:24:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕港媒日前報導，一名台籍嫌犯搶劫香港的鐘錶行後，當晚隨即飛回台灣，由於台港沒有司法互助，台嫌目前逍遙法外，被形容為「陳同佳翻版」。不過，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會澄清，香港警務處已與刑事局聯繫，只要港方提供被害商家案情資訊，政府一定辦到底，也歡迎被害者主動向台灣報案。

邱垂正表示，根據「香港澳門關係條例」規定，台灣地區人民在港澳地區犯最輕本刑3年以上有期徒刑者，適用刑法規定。本案即便在港發生，台灣仍有司法管轄權，我方也請港方提供香港搶劫案被害商家與案情資訊，只要港方能提供，政府一定辦到底，「沒有所謂台版陳同佳問題」。

邱垂正強調，沒有司法互助打擊犯罪，台港都可能成為犯罪天堂，民眾無法安居樂業，唯有透過雙方通力合作，「不管是台版、港版陳同佳，我們都要讓他絕版」。

對於陳同佳案，邱垂正指出，陳嫌出獄已超過兩週，實現司法正義不能等待，請港方依照先前承諾協助陳嫌早日投案，否則也可以請陳嫌或其家屬、委任律師直接聯繫窗口或專線電話。我方態度很清楚，此案單一窗口與相關機關都已經做好準備，一切依法行政，等港方趕快把陳嫌送到台灣來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
陳同佳第二？台男在港搶劫 法務部：涉強盜罪我有管轄權
2019-11-05 21:29

陳同佳第二？台男在港搶劫 法務部：涉強盜罪我有管轄權
26條誘台》陸委會：持中國「一次性護照」將依法註銷戶籍
2019-11-07 19:01

26條誘台》陸委會：持中國「一次性護照」將依法註銷戶籍
鼓勵多元投資 ETP造市競賽活水踴躍

鼓勵多元投資 ETP造市競賽活水踴躍
對台26條》劉結一稱真金白銀 陸委會斥誘騙詐術
2019-11-06 05:30

對台26條》劉結一稱真金白銀 陸委會斥誘騙詐術
蔡政府處理陳同佳案 國台辦與「他們」同聲批政治操作
2019-10-30 10:45

蔡政府處理陳同佳案 國台辦與「他們」同聲批政治操作
準備好就go！輕旅行這樣搭又潮又暖

準備好就go！輕旅行這樣搭又潮又暖
陳同佳延後投案 陸委會：有串供、湮滅證據之虞
2019-10-25 19:35

陳同佳延後投案 陸委會：有串供、湮滅證據之虞
陳同佳投案內幕曝光！ 傳港府接受藍營法界大老建議
2019-10-24 14:10

陳同佳投案內幕曝光！ 傳港府接受藍營法界大老建議

網友回應

臺北市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播