台嫌在港搶劫成「陳同佳翻版」？ 陸委會：政府一定辦到底

陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會澄清，香港警務處已與刑事局聯繫，只要港方提供被害商家案情資訊，政府一定辦到底，也歡迎被害者主動向台灣報案。（資料照）

2019-11-07 20:24:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕港媒日前報導，一名台籍嫌犯搶劫香港的鐘錶行後，當晚隨即飛回台灣，由於台港沒有司法互助，台嫌目前逍遙法外，被形容為「陳同佳翻版」。不過，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會澄清，香港警務處已與刑事局聯繫，只要港方提供被害商家案情資訊，政府一定辦到底，也歡迎被害者主動向台灣報案。

邱垂正表示，根據「香港澳門關係條例」規定，台灣地區人民在港澳地區犯最輕本刑3年以上有期徒刑者，適用刑法規定。本案即便在港發生，台灣仍有司法管轄權，我方也請港方提供香港搶劫案被害商家與案情資訊，只要港方能提供，政府一定辦到底，「沒有所謂台版陳同佳問題」。

邱垂正強調，沒有司法互助打擊犯罪，台港都可能成為犯罪天堂，民眾無法安居樂業，唯有透過雙方通力合作，「不管是台版、港版陳同佳，我們都要讓他絕版」。

對於陳同佳案，邱垂正指出，陳嫌出獄已超過兩週，實現司法正義不能等待，請港方依照先前承諾協助陳嫌早日投案，否則也可以請陳嫌或其家屬、委任律師直接聯繫窗口或專線電話。我方態度很清楚，此案單一窗口與相關機關都已經做好準備，一切依法行政，等港方趕快把陳嫌送到台灣來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法