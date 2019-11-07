中山大學兩岸學者電郵遭駭3年 陸委會：中國監控侵害人權

中山大學今天傳出多位涉及兩岸研究的學者，遭假帳號監看電子郵件信箱長達3年。（資料照）

2019-11-07 17:36:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕中山大學今天傳出多位涉及兩岸研究的學者，遭假帳號監看電子郵件信箱長達3年。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正在例行記者會表示，近年中國更將監控系統運用在校園裡面，透過監控師生行為，擴大政治掌握力度，對人權侵害日益嚴重，已請教育部了解相關的情形。

媒體報導，從2016年下半年起，有身分不明的人士，利用Open Webmail系統漏洞，創設數個假帳號，冒充校方資深行政人員，監看10多位教授的電子郵件信箱內容，監看對象包括政治學研究所、亞太所與政經系教授。入侵者的網際網路協定位址（IP位址）有從美國、中國、香港登入紀錄，自今年以來集中出現於香港網域，高度懷疑是使用虛擬私人網路（VPN）產生的網域地址。

邱垂正指出，中國極權專制長期打壓不同意見，近年中國更將監控系統運用在校園裡面，透過監控師生行為，擴大政治掌握力度，對人權侵害日益嚴重。近期中國運用銳實力影響其他國家，干擾各國學術機關的正常研究，目前國際社會已嚴重的關切，並採取因應作為。

邱垂正說，政府相關機關將持續落實蔡總統所揭示的「四個必須」與「三道防護網」，在政策與法治、執行面，建構完善的民主、資訊安全、民生安全防護網。建構國家安全防護網非常重要，特別是針對兩岸文教交流，陸委會將請教育部與相關的學校，積極維護校園資安。

中山大學今天傳出多位涉及兩岸研究的學者，遭假帳號監看電子郵件信箱長達3年。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正在例行記者會表示，近年中共更將監控系統運用在校園裡面，透過監控師生行為，擴大政治掌握力度，對人權侵害日益嚴重，已請教育部了解相關的情形。（資料照）

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