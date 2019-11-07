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偷錄排球協會閉門會議 體改聯張祐銓判拘30天

體育改革聯會成員張祐銓把手機放在門縫下方，偷錄全國排球協會開閉門會議談話內容，被判處拘役30日，可易科罰金3萬元。（資料照）

體育改革聯會成員張祐銓把手機放在門縫下方，偷錄全國排球協會開閉門會議談話內容，被判處拘役30日，可易科罰金3萬元。（資料照）

2019-11-07 19:23:51

〔記者張文川／台北報導〕全國排球協會去年2月改選前召開閉門會議，體育改革聯會成員張祐銓竟用手機放在門縫下方，以偷錄會議內容，被控妨害秘密，台北地院今依刑法妨害秘密罪章的「竊錄他人非公開談話罪」，將張祐銓判處拘役30日，可易科罰金3萬元，並沒收犯案手機。可上訴。

北院判決指出，張祐銓長期關注排球運動發展，是全國排球協會會員，同時也是體育署「特定體育團體選務監督委員會」委員，他發起體育改革聯會，去年2月排協即將改選，他得知排協在改選前的2月6日，會在排協辦公室與體育署官員開會，他亟欲了解會議內容，前往關切。

張祐銓到達後，會議室大門深掩，並且禁止媒體採訪，採閉門會議，他卻將手機開啟錄音，放在辦公室後門的門縫下面，竊錄理事長王貴賢的非公開談話內容，當時正在隔壁辦公室的運動舞蹈總會秘書長彭彥鳴發現，立即制止並報警處理。

警方依法送辦後，台北地檢署依妨害秘密罪嫌起訴張祐銓。台北地院審理時，張認罪，對於犯行坦承不諱，法官認為張祐銓雖然關心體育改革，但仍應以合法的適當方法取得資訊，考量他坦承犯行、態度尚可，且沒有前科，動機是為了解協會內的爭議事件，手段雖不正當，但動機尚非惡劣，也曾表達願意和解之意，因此輕判拘役。

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