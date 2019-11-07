謝亞軒飆車釀3死 母再背200萬現鈔出庭求和解

身揹鉅款的謝亞軒母親（中）庭後由法警護送。（記者溫于德攝）

2019-11-07 16:29:56

〔記者溫于德／台北報導〕22歲男子謝亞軒去年10月11日傍晚下班尖峰時段，與友人黃佑呈分駕2部轎車，在車潮擁擠的北市南京東路上競速，失控撞死3名無辜路人，謝、黃刑事二審各被判刑12年、6年。民事部分，謝亞軒已與謝姓保全員的家屬達成500萬元和解，並由謝母當庭支付100萬元現鈔；至於黃姓夫妻的家屬求償3035萬元部分，下午首度開庭審理，謝母再度身背鉅額現鈔200萬元現身，但因原告委任律師未獲家屬授權，拒收現鈔。

黃姓夫妻的3名子女向謝亞軒與黃佑呈求償喪葬費35萬元、3千萬元精神慰撫金，共3035萬元。稍早僅謝亞軒及其訴訟代理人謝母到庭，黃佑呈並未現身。

謝亞軒母子說，願意賠償黃姓夫妻的3名子女共1000萬元，今也帶200萬現鈔欲當庭支付，且即便未和解成功，仍會給200萬元，至於其餘800萬元，在扣除強制險、犯罪被害人補償金後，待謝亞軒出獄找到工作後償還，謝母在兒子服刑期間若有錢也會幫忙償還。

原告委任律師表示，經庭前與原告確認，並未聲請犯罪被害補償金，但已領到強制責任險險，然而，3名原告瞬間沒了父母親，是否接受謝亞軒的和解條件，仍待庭後確認後陳報；此外，3名原告未授權律師收受200萬元，因此拒收。

法官此時也告訴謝亞軒母親勿再帶鉅額現鈔來法院，應使用台灣銀行開出的「台支」，再將台支帶到法庭交付對方，此做法可以避免很多事情發生；另諭知原告律師庭後2週內陳報原告是否願意接受謝亞軒的和解條件。

身背鉅款的謝亞軒母親庭後並未受訪，在法警護送下搭上計程車離開。

謝亞軒（中）庭後還押看守所。（記者溫于德攝）

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