賣飼料油給正義油廠 鑫好負責人吳容合確定要關5年

鑫好公司負責人吳容合（見圖）向黑心油商收購飼料油，轉賣給正義公司製作食用油，確定要關5年。（翻攝資料照）

2019-11-07 16:53:05

〔記者張文川／台北報導〕2014年爆發一連串食安風暴，其中，鑫好公司負責人吳容合向黑心油商收購飼料油，轉賣給正義油品加工精煉，製作假冒為合格油品賣給消費大眾；郭鑫一審被判刑6年6月，二審改判5年，追徵沒收犯罪所得3804萬元，最高法院今駁回上訴，全案定讞，吳容合必須入獄，最高院今已通知檢方啟動防逃。

全案最上游的黑心油商雲林縣「晉鴻商行」負責人郭定，從越南、香港進口低價飼料油，賣給鑫好吳容合，吳容合混油攙偽後，再轉賣給正義油廠。郭定去年5月已被判刑9年半定讞；正義公司時任總經理何育仁今年6月也被判刑11年（其中3年可易科罰金）、行銷企劃部副課長胡金忞與2家廠商，也各判刑2年至9年10月定讞。居中牟利的吳容合今也確定要關。

最高法院判決指出，吳容合曾是正義公司的特別行銷處長，離職後開設鑫好公司，與正義總經理何育仁、副課長胡金忞交好，他明知動物用飼料油不可供人食用，仍由吳容合向郭定等多家廠商，買入來源不明的黑心油，再賣給正義公司，用以攙偽假冒，加工精煉製後佯裝為可供人食用的食用油，販售給廣大消費者。

一審台南地院將吳容合依違反食安法、詐欺取財等罪，判刑6年6月，二審台南高分院改判5年。案經上訴，最高法院今認定二審已調查詳盡，並已明確說明判決理由，上訴沒有理由，且舊刑法詐欺取財罪為二審確定，不能上訴三審，因此駁回上訴，全案定讞。

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