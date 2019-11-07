2至3歲托育補助明年加碼6億 1.6萬名幼兒每月可領6千

衛福部長陳時中和教育部長潘文忠今天共同召開記者會宣布幼兒福利。（記者陳志曲攝）

2019-11-07 16:11:33

〔記者林曉雲／台北報導〕2歲幼兒家庭利多！教育部和衛福部今天共同開記者會宣布，從109年到113年共5年，教育部將投入13.55億元，擴增公立和準公共化幼兒園專班，預計增加800班、招收1萬2千人，使113年2歲入園率，可達到OECD標準33％；而從明年1月起，2歲到3歲幼兒送準公共保母及準公共托嬰中心，衛福部再加碼托育補助3500元，家長可領到6000元，明年估增加6億多元，約1萬6千名幼兒受惠。

衛福部長陳時中和教育部長潘文忠今天共同召開記者會宣布這項福利。陳時中部長表示，0到2歲托育補助6千元，2到3歲未入幼兒園，就只能領育兒津貼2500元，衛福部明年起再加碼，2到3歲幼兒送公共托育每月補助3000元，送準公共保母及準公共托嬰中心每月補助6000元，明年估增加6億多元預算，約1萬6千名幼兒受惠，補助款都是直接發給家長。

教育部長潘文忠表示，教育部政策擴大公共幼兒園，8年增設3千班，增加8萬6千個招生名額，是過去16年2點2倍，109年已編列40億元，增設公共化班級，提升各年齡層入園率，使2到5歲入園率達67％、增加5個百分比，但2歲幼兒因照顧需求高，師生比是1比8，2歲幼生入園人數較少，法規修正讓滿2歲幼兒可入園，108學年已有184班、3000個名額。

潘文忠表示，8月1日全面實施少子化因應政策，家長反應如此供應量仍無法滿足需要，明年到113年擴充計畫，2歲入園率達33％為政策目標，還要再增加800班、1萬2千個名額，加上目前已招4萬6千多名2歲專班學生，總數可望達6萬個招生名額。

潘文忠說明，教育部補助新建公共幼兒園都要設2歲專班，另運用現有2歲專班擴班，教育部增加150萬元補助，也鼓勵準公共幼兒園新增2歲專班，每班30萬元補助，政府會給更多的補助和協助，對於達到一定比率的縣市也會再加碼獎勵，以達到OECD的標準33％。

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