曾找阿妹、伍佰辦活動 富南斯爆吸金30億遭搜索

曾邀請天后張惠妹、英國天后Jessie J表演的跨國投資公司富南斯（Financial.org），被控舉辦多場投資說明會，以每單位1萬美元招攬會員，號稱可透過AI人工智慧代操作美國股市且保證獲利16%，吸金30多億元，至少超過2千人受害；台北地檢署今指揮刑事局及台北市調查局，兵分26路搜索並約談白姓（已出境）及方姓主嫌等19人，全案朝違反銀行法方向偵辦。（資料照）

2019-11-07 15:37:19

〔記者錢利忠／台北報導〕曾邀請天后張惠妹、英國天后Jessie J表演的跨國投資公司富南斯（Financial.org），被控舉辦多場投資說明會，以每單位1萬美元招攬會員，號稱可透過AI人工智慧代操作美國股市且保證獲利16%，吸金30多億元，至少超過2千人受害；台北地檢署今指揮刑事局及台北市調查局，兵分26路搜索並約談白姓（已出境）及方姓主嫌等19人，全案朝違反銀行法方向偵辦。

造勢不手軟的富南斯集團，還其官網提及，包括伍佰、謝金燕、任賢齊、蕭煌奇等多名藝人，都曾在該集團的活動中演出。

富南斯的說明會號稱，每單位投資1萬美元即可加入會員，且保證每月獲利及半年可回本、甚至投資1年就翻倍，吸引不少投資人掏錢，最後卻血本無歸。

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