國船國造新海研2號3號將交船 蘇揆：向海致敬第一步

科技部次長謝達斌說明新建三艘海洋研究船即將完工並交船。（記者李欣芳攝）

2019-11-07 15:31:05

〔記者李欣芳／台北報導〕科技部落實「國船國造」、新建3艘海洋研究船即將完工，新海研2號與新海研3號將於25日舉行交船典禮，新海研1號也預定明年第1季交船。行政院長蘇貞昌今天表示，這是「向海致敬」政策的第一步，台灣是個海洋國家，如果善於運用海洋，我們國家就加倍大，我們如果不懂得海，我們就自己被海所限制。

科技部投入16億元，去年1月起交由台船打造3艘全新海研船，以執行學術與國家的科研計畫，今天向在行政院院會報告「海研船科研成果及未來長程規劃」。

科技部報告指出，新海研2號及新海研3號研究船分別在今年7月20日及8月27日竣工並陸續完成驗收，11月25日將在台船基隆廠舉辦交船典禮，加上去年已投入服役的勵進號與明年即將完工的新海研1號，未來4艘研究船可維持國家海洋研發能量及提升探測作業技能。

科技部次長謝達斌表示，新海研1號因船體較大，因此建造時間較長，搭載的量測儀器也比較多元且有不少重型設備，預計明年第1季應可交船。

國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心主任王兆璋說，4艘船有不同任務，新海研1號負責大氣與海洋科學探測，新海研2號調查海水成分與溫度等資訊，新海研3號主責海洋工程，勵進號則進行深海探測。

蘇貞昌在院會表示，這是行政院「向海致敬」的第一步，深耕海洋研究不僅有助於國土環境與資源的掌握，也與民生經濟息息相關，更是國力展現與國安的重要指標。

蘇貞昌指出，去年啟用的勵進號研究船與即將服役的3艘海研船，組成新的國家海研船隊，將可提升未來海洋研究能量；而這些海研船，從提出需求、設計到建造，都由台灣一手包辦，落實「國船國造」，也開創出

海洋產業新的發展可能。

蘇貞昌說，隨著國家海洋研究船隊的成軍，未來結合大氣科學、地球科學等領域，進行跨域、國際合作，除可增進預報颱風準確度、降低天然災害帶來的損失，也能深化海洋生態系統監測，促進漁業資源永續經營及海洋永續發展，從海洋守護台灣，也為國際作出貢獻。

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