庶民破滅》韓國瑜7200萬買豪宅 民進黨轟：披著庶民皮的權貴

針對國民黨總統參選人韓國瑜爆發買豪宅爭議，民進黨發言人李晏榕（右2）、立委張宏陸（右1）、立委參選人蔡沐霖（左1）、張銘祐（左2）7日召開「韓氏夫妻 撈錢權貴 自己發財 假冒庶民」記者會，呼籲韓對外界清楚說明。（記者廖振輝攝）

2019-11-07 15:18:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜遭爆出以7200萬元購買南港第一豪宅，民進黨今日召開「韓氏夫妻撈錢權貴、自己發財踐踏庶民」記者會痛批，韓國瑜市長「你就承認吧，你就是一個披著庶民皮的權貴，選後發大財！」

民進黨發言人李晏榕表示，韓國瑜夫妻被爆出買了南港7200萬元豪宅，許多專家及民眾都對資金來源提出質疑，但韓國瑜和其陣營這兩天，除了沒說清楚資金來源外，反而惱羞成怒企圖轉移焦點，指責媒體侵害個人資料，甚至扯到國家機器。

李晏榕質疑，這7200萬資金來源，是否已經戳到韓國瑜心裡的痛，還是一個不能說的秘密？民進黨要正告韓市長，政府人物的財產本來就應接受公評，更何況你是要問鼎總統大位的人，可以理解跑選舉壓力大，但是否一定要用惱羞成怒方式回應問題，好好向社會大眾解釋一個庶民都想了解的問題，有這麼困難嗎！

李晏榕連提5問強調，想請問韓市長，你在失業期間哪來7200萬元？你有沒有跟台肥施壓？你有沒有賣紅單的操作？韓市長你到底有沒有說謊？為何要讓大家以為你是庶民？

「韓市長你就承認吧！你就是一個披著庶民皮的權貴，選後發大財！」李晏榕痛批，買豪宅事件讓很多相信韓市長是庶民的人感到錯愕，甚至非常受傷，要提醒社會大眾明年總統選舉結果，假設韓拿到500萬票，以一票30元計算，光選舉補助款有1億5千萬元進帳，這還不算政治獻金部分，即使沒選上回去當高雄市長，也是穩賺不賠，變成億萬富翁的無本交易。

李晏榕表示，蔡英文總統每一次選舉補助款，都是捐出給民進黨或捐做公益用途，這部分歡迎大家查證。要請教韓市長如果你明年收到1億5千萬元選舉補助款，你願意像蔡英文總統一樣捐出來，還是要放進自己的口袋。

李晏榕提醒，總統大選是非常嚴肅的，候選人應該被放大鏡檢視，大家一直等待韓國瑜面對質疑，能慎重回答問題，今天很遺憾看到的是一個不停亂講話、說謊的候選人，選前支票滿天飛、滿嘴口沫橫飛，選後自己發大財，韓國瑜就是一個披著庶民皮的權貴。

民進黨立委張宏陸批評，凡走過必留下痕跡，若要人不知除非己莫為，韓國瑜買房過程有無特權？台肥可以借你2成，用紅單套利是無本生意，還逼迫台肥借你錢，一般人要買房可以像台肥借錢嗎？這中間大家要知道特權在哪。

張宏陸提及，既然有能力買7200萬元豪宅，這不是一般人有能力買和敢買的，請韓不要再說自己是庶民，有一間已賣掉的豪華超級農舍，在雲林還開貴族學校，要當一個總統的人到處都用特權，以前用特權去拜託人家，難道人家不會回過頭要求你，這是大家所擔心的。

張宏陸強調，國民黨執政時台肥有借錢給韓買豪宅，台肥不是一般建商和企業，台肥是國營企業，這不是一般人能借到的，這難道不是特權？況且台肥發聲明說有借錢給韓，這件事就是事實，這難道不是將手伸進國營事業。

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