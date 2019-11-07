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中午在市府面試不分區立委人選被抓包 柯文哲惱怒回嗆

傳台北市長柯文哲今天中午在台北市政府面試台灣民眾黨不分區立委人選，國民黨籍台北市議員汪志冰在市政總質詢質問柯文哲，要求說清楚此事，更質疑柯濫用台北市政資源，柯文哲辯稱是利用中午休息時間，甚至還反嗆：「我絕對比你們國民黨分得清楚！」（記者塗建榮攝）

傳台北市長柯文哲今天中午在台北市政府面試台灣民眾黨不分區立委人選，國民黨籍台北市議員汪志冰在市政總質詢質問柯文哲，要求說清楚此事，更質疑柯濫用台北市政資源，柯文哲辯稱是利用中午休息時間，甚至還反嗆：「我絕對比你們國民黨分得清楚！」（記者塗建榮攝）

2019-11-07 14:48:03

〔記者楊心慧／台北報導〕傳台北市長柯文哲今天中午在台北市政府面試台灣民眾黨不分區立委人選，國民黨籍台北市議員汪志冰在市政總質詢質問柯文哲，要求說清楚此事，更質疑柯濫用台北市政資源，怎能在市府內進行台灣民眾黨的黨務，但柯文哲辯稱是利用中午休息時間，甚至還反嗆：「我絕對比你們國民黨分得清楚！」

汪志冰質疑，柯文哲在市府面試台灣民眾黨不分區立委人選，濫用台北市政府資源，「台北市政府是你們台灣民眾黨的嗎？」柯文哲表示，他特別選中午休息時間，不然先前都會出去，但今下午有議會質詢，他怕有問題，還挑了非上班時間。

汪志冰不滿柯的說法，認為柯是黨主席兼市長，不該黨政不分，要求學法律的副市長黃珊珊說明柯是否有黨政分際，還是公器私用？黃珊珊則稱，中午時間是市長休息時間，若沒有在市府執行黨務的話就不是政黨不分，她也有很多政黨朋友、同黨同事會來拜會，那這樣算不算黨務的事？

汪志冰痛批：「果然是換了位置就換腦袋」但柯文哲仍堅稱，他是利用中午吃便當的時間，若要如此未來大家都用一樣標準檢視，「我是全台灣最公私分明的，大家就用同樣標準！」

汪志冰不滿直呼，大家都來比爛就好了，還敢說自己道德標準最高，未料柯竟回嗆：「我絕對比你們國民黨分得清楚 」汪志冰則回嗆：「剛剛在市府進行台灣民眾黨的面試，結果還敢說比國民黨分得清楚，國民黨沒人兼市長啦！」

柯又回嘴：「好啊！妳要這樣，大家以後就照這樣來」汪志冰則反擊，柯市長常說法律不是拿來參考用的，「這些都是從你嘴裡講的，我現在只是還給你！」

台北市議員汪志冰。（記者塗建榮攝）

台北市議員汪志冰。（記者塗建榮攝）

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