大孝大樓案國民黨尚欠7億拒繳 黨產會籲執行署應加速法拍

大孝大樓案國民黨拒繳7億多元追徵價金，行政執行署強制執行。台北分署11月5日進行第三次法拍，賣出北市南京東路五段巷內一筆國民黨黨工宿舍。圖為該黨工宿舍不動產。（記者陳鈺馥翻攝）

2019-11-07 13:11:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨以民眾服務社當「白手套」借名買下國宅大孝大樓，事後轉賣建商獲利，被黨產會追徵7.8億元拒繳，全案移送行政執行署強制執行。台北分署11月5日進行第三次法拍，賣出國民黨一筆黨工宿舍，國庫進帳1800萬元；黨產會委員今日表示，該案國民黨尚欠7億多元，行政執行署可加速法拍黨產。

據了解，大孝大樓追徵案並未被行政法院裁定停止執行，行政執行署台北分署歷經兩次法拍流標，前日第三次舉行特別拍賣，以1800萬元價格拍出。

黨產會調查發現，該不動產位於台北市南京東路5段291巷內，是一間鄰近捷運南京三民站的3層老舊公寓，法拍標的為其中一戶，過去作為國民黨黨工宿舍。

對於國民黨當年如何取得該筆不動產？黨產會委員表示，此建物是國民黨向台北市政府國宅處買來，至於國民黨為何能買國宅，黨產會查詢相關單位，卻得到「當年沒限制法人不能買國宅」答案，著實令人匪夷所思。

「國宅處蓋房子賣國民黨！」黨產會委員質疑，姑且不論國民黨能不能買國宅，光國宅處以市有地興建的房舍，最後卻賣給國民黨，這一點就非常奇怪，這難道是興建國宅目的。

據黨產會調查，國民黨從北市國宅處取得此筆不動產，顯著案例為中正紀念堂對面國宅「大孝大樓」，國民黨當年出錢透過民眾服務社「借名標購」，再將建物及土地所有權登記給「中國國民黨中央委員會」，最後以14.5億元出售給建商蓋豪宅。

黨產會委員表示，黨產會今年5月已認定「大孝大樓」為不當黨產，向國民黨追徵7億8275萬8715元，本件黨工宿舍法拍金額1800萬元，尚有7億多元待收回，行政執行署可加速查封國民黨黨產拍賣，讓欠款早日收歸國有。

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