黑心液蛋曾引發食安風暴 食藥署終於訂了衛生標準

食藥署發布訂定「液蛋衛生標準」及「液蛋產品標示規定」，破殼蛋和液蛋的衛生標準都有限制，預計明年一月開始實施。（資料照）

2019-11-07 12:47:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕黑心業者販售過期破殼液蛋、次級品混蛋曾引發食安風暴，食品藥物管理署今天發布訂定「液蛋衛生標準」及「液蛋產品標示規定」，破殼蛋和液蛋的衛生標準都有限制，不再像之前毫無規範，預計明年一月開始實施。

前年「萇記泰安蛋品」公司改標販售逾期破殼蛋的液蛋、去年「元山蛋品」公司將沾染雞糞、破殼蛋和衛生極糟的次級蛋混製成液蛋，引發食安風暴。

許多烘焙業者或團膳業者都會使用到液蛋，不過以往沒有相關衛生標準；食藥署新規定，製作液蛋的雞蛋蛋殼完整無裂痕；若是裂殼蛋，蛋殼膜仍須完整；裂殼蛋需無外在污垢黏附、且內容物無洩漏；破殼蛋不得作為液蛋的原料。

另外，食藥署也規定液蛋的生菌數和沙門桿菌數，都須符合規定，品名顯著加標「殺菌」或「未殺菌」字樣，並標示有效日期及保存條件，以中文標示「本產品須使用於生產經充分加熱，或其他足以達到有效殺菌之食品」或等同意義醒語。

新規定預計明年一月上路，違反相關規定可處3萬元到300萬元罰鍰。

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