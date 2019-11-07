大選維安》安維7號購新車 可變身小會議室

國安局準備10輛福斯Bulli旅行車，用於總統、副總統候選人警備坐車。（記者劉信德攝）

2019-11-07 11:54:34

〔記者涂鉅旻／台北報導〕下一屆總統、立委大選明年一月登場，國安局特勤中心今日舉辦「安維7號」成軍典禮，除展示「克拉克19型」（Glock 19）第五代手槍、SKYNET空拍機干擾器，國安局也準備6輛福斯Bulli旅行車，用於總統、副總統候選人警備座車，且這款座車內部還設有小型會議桌，供候選人召開會議用。

國安局採購福斯Bulli旅行車單價約285萬，除可變身小會議室，也能接收衛星電視，如果輪胎中彈，也可再行駛80公里，座車玻璃也加厚處理。另外，候選人配偶則可搭乘福特MONDEO性能車。

另外，國安局特勤中心稍早舉行成軍典禮，由國安局長邱國正親自校閱，民進黨立委趙天麟、陳曼麗也到場觀禮。有330名人員將參與維安任務。並也展示防爆犬偵蒐、維安人員遭遇警衛對象遭陳抗、持刀、持槍襲擊時的處置情形，場面逼真。

這款座車內部還設有小型會議桌，供候選人召開會議用。（記者劉信德攝）

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