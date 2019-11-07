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寶可夢將越來越逼真 Niantic公布最新多玩家AR互動模式
2019-11-07 11:50:25
〔記者簡惠茹／台北報導〕寶可夢將越來越逼真！手機遊戲精靈寶可夢Pokémon GO將帶來重大更新，發行公司Niantic表示，將會開放新的夥伴冒險「Buddy Adventure」模式，讓多玩家即時互動，透過AR實境還能餵食莓果並和彼此的寶可夢拍照。
虛擬實境手機遊戲精靈寶可夢Pokémon GO由美國軟體公司Niantic所發行，Niantic今天宣布將開放名為「Buddy Adventure」的多玩家互動模式，目前精靈寶可夢已經可以在線上即時對戰，但是新的模式將可以進一步讓玩家共享AR實境。
在「Buddy Adventure」中，Niantic指出，不只可以跟自己挑選的寶可夢夥伴互動，例如餵食莓果，或是拍拍寶可夢的頭，還可以進一步看到朋友的寶可夢，朋友也可以跟自己的寶可夢互動和拍照。