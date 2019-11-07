公投、大選脫勾 國民黨：韓國瑜勝選將嚴格執行公投案結果

國民黨總統參選人韓國瑜競選總部副總幹周錫瑋、台北市議會國民黨團及市黨部今上午開記者會痛批，民進黨罔顧民主人權，今年6月將公投與大選脫勾，違背過去神主牌，將公投綁大選「送終」。（記者郭安家攝）

2019-11-07 11:45:12

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋、台北市議會國民黨團及市黨部今上午開記者會痛批，民進黨今年6月修法將公投綁大選脫勾，形同將過去公投綁大選的神主牌「送終」，議會黨團將提「台北市公民投票自治條例」修正草案，由地方發起公投綁大選；而韓國瑜正推動執行公投委員會，若當選，要讓所有公投案結果嚴格執行，尤其是去年公投。

去年通過7項公投包括，「以「平均每年至少降低1％」的方式逐年降低火力發電」、「停止新建、擴建燃煤電廠及發電機組」、「禁止日本福島等地農產及食品進口」、「民法婚姻應限1男1女」、「不應在國中／小對學生實施同志教育」、「民法婚姻以外的其他形式，保障同性生活權益」、「廢除電業法『2025非核家園條款』」。

台北市議員羅智強指，民進黨踩爛自己喊數十年的公投綁大選神主牌，過去公投主張者民進黨前主席林義雄、總統蔡英文全沉默無聲，將公投綁大選「送終」。他說，今年10月他質詢台北市民政局長藍世聰，取得共識，若議會國民黨團提公投併大選案，北市府是樂見的，當時他提醒北市府，蔡政府勢必會說這牴觸母法無效，藍世聰當場回應，若民進黨這麼做北市府會提出釋憲。

但今天記者會上民政局副局長許敏娟表示，針對議會國民黨團提出的修正草案，包括降低公投門檻、18歲投票、電子連署部分，北市府可以做，唯一不能做是公投綁大選，民政局會再進一步跟法務局研究處理；意即市府今天說法與10月不同。

記者也質疑，去年4月親民黨台北市議員黃珊珊（現為副市長）早已主張「台北市公民投票自治條例」降低門口18歲投票等，為何北市府18個月來都沒修法？許敏娟回說，不是啦！修正草案之前有送議會，後來因為選舉議會換屆退回，所以重來，後來又因為今年10月中公投法施行細則才過，北市府要依據母法去修自治條例。

稍早記者會上，周錫瑋表示，過去國民黨執政、在立院多數，民進黨很難在立院推政策，且公投很難過關，因此民進黨搞公投綁大選，如今民進黨為了鞏固自己權力核心，不願執行去年公投結果；從蔡英文到行政院長蘇貞昌、相關部會已違法違憲。他強調，韓國瑜要推執行公投委員會，若當選，一定嚴格執行公投結果。

今記者會上，台灣公民參與協會理事長何宗勳、負數票協會理事長張天鷞，也到場說明若公投與大選脫鉤，成案率極低，強調公投綁大選之必要。

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