否認促成蔡賴配 陳菊：越自然越好

陳菊表示，並沒有參與、促成或是推進蔡賴配，因為她覺得「越自然越好」。（記者羅沛德攝）

2019-11-07 09:27:59

〔記者黃欣柏／台北報導〕對於外傳蔡賴配將在下週宣布，總統府秘書長陳菊上午在立法院受訪表示，何時宣布都是總統決定，目前她並不清楚，總統會在最適當的時機宣布。她並強調，她並沒有參與、促成或是推進蔡賴配，因為她覺得「越自然越好」，蔡、賴作為台灣很重要的政治人物，都要了解團結合作是他們的責任。

陳菊今表示，副手人選何時宣布都是總統決定，目前她並不清楚，也不知道會不會是下個禮拜，總統對副總統的人選，會在最適當的時機宣布，而且也很快就要登記了。

對於媒體詢問有無跟前行政院長賴清德談過蔡賴配相關事宜，陳菊說，她最近都沒有時間碰到賴，賴要忙著助選，她也要上班跟助選。

至於是否接任蔡總統競選總部主委，陳菊表示，她4年前是主委，4年後是否擔任還沒有討論到，但她很確定自己會是助選員。

針對媒體追問蔡賴配會不會流於口號，陳菊強調，蔡英文總統跟賴清德前院長從過去到現在，過程中當然有競爭，不過他們都是基於共同的目標，都是因為這場選舉對台灣的重要性，都是要守護台灣，所以一定要團結合作。

外傳陳菊曾在9月間居中協調蔡賴配，陳菊說，她並沒有居中協調，她是總統的幕僚，而賴院長是她的兄弟，她對二人都非常熟悉親切，也都很有感情，她沒有參與、促成或是推進（蔡賴配），覺得越自然越好，兩人作為台灣很重要的政治人物，都要了解團結合作是他們的責任。

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