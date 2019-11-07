李佳芬又「十指緊扣」 大稻埕商人：被罵死了不敢回家

邱達平在大稻埕相當有名。（記者楊心慧攝）

2019-11-07 09:05:57

〔記者楊心慧／台北報導〕高雄市長韓國瑜妻子李佳芬本月1日參加支持者餐會，在街上和一名紅衣男子「十指緊扣」，該名男子是大稻埕知名人士邱達平，在當地開經營南北貨，被問到和李佳芬「十指緊扣」的事，邱達平受訪時大喊冤，直呼這件事他老婆很生氣，但實際上是李佳芬走錯路，想把她拉回來而已。

邱達平在大稻埕相當有名，過去和在地呂姓建築師合作成立「巷仔內」工作室，供老人使用，邱達平提供物資包括零嘴、茶水、咖啡等，讓前往的老人吃喝，社區老人沒事就會來這閒話家常，今年3月因「巷仔內」屋主要修繕房屋，宣告熄燈。

邱達平指出，母親102歲大壽在「川井日本料理」慶祝，完全不是韓國瑜的支持者餐會，林姓友人邀請各黨籍的里長、李佳芬前來參加，他事前也不知道李佳芬會來。

至於和李佳芬十指緊扣，邱達平表示，當時李佳芬跑錯方向，只是把李佳芬拉回來，沒想到卻被拍到。邱達平直呼，真的很傷腦筋，「被太太罵死了，不敢回家了啦！」

邱達平表示，當天是母親102歲生日大壽，並非韓國瑜支持者餐會。（邱達平提供）

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