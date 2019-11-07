莒光日女主播變身總統特勤 沙灘跑步露堅實腹肌

2019-11-07 09:00:00

〔記者羅添斌／台北報導〕國家安全局今天將行大選安維編組結訓典禮，並公開首次推出的特勤形象桌曆，其中最為吸睛的是，曾任國軍莒光日女主播的張雅潔成為總統特勤安維編組的成員之一，穿著短版運動背心，與其他隊員一起在沙灘跑步進行耐力訓練的畫面，女性特勤員看似身材纖細，但在嚴格的訓練之下，個個都擁有堅實的腹肌，充分展露特勤人員的訓練成果。

軍方三軍部隊每到年底都會推出軍種形象桌曆，國安局特勤中心今年則是首度推出，在12個月的主題照片畫面中，分別呈現特勤中心成員接受體能訓練丶槍械射擊丶緊急醫療丶偵測反制丶軍犬訓練，以及反狙擊等安維任務。

此次的形象桌曆還特別呈現了特勤人員「以身作盾」的訓練，一旦在造勢場合或是車隊行進期間遭遇攻擊，特勤人員就會立即以護衛隊形，以自己的身體做防衛牆，保護候選人人身安全，並展開防彈公事包或是防彈盾牌護衛，在特勤人員的訓練項目中，還包括要模擬在吵嘈的夜市造勢場合中遭受攻擊，特勤人員必須在雜亂的環境下，找出攻擊源頭並且立即反制。

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