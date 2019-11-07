沒選總統又沒有夠強立委 藍綠預測時力恐「一席不留泡沫化」

藍綠黨政人士預估，時代力量很有可能在明年立委選戰「一席不留泡沫化」。（資料照）

2019-11-07 07:44:51

〔即時新聞／綜合報導〕親民黨發言人張碩文證實，主席宋楚瑜有8成機率參加2020年總統大選，有親近宋楚瑜人士透露，宋此舉就是為了要保護親民黨的政黨票被台北市長柯文哲創立的台灣民眾黨吸收，然而台灣民眾黨所影響的小黨不只親民黨，支持者光譜相仿的時代力量也首當其衝，藍綠黨政人士預估，時代力量很有可能在明年立委選戰「一席不留泡沫化」。

根據《上報》報導，親民黨內人士指出，宋楚瑜參選總統的動作，破除柯文哲想要囊括所有小黨不分區立委席次的企圖，原本台灣民眾黨打算拿到6到10席不分區席次，此舉已經影響到親民黨支持者的選票，使得親民黨在明年新國會的位置受到擠壓，宋楚瑜因此決定參選總統。對此，近日親民黨基層也陸續歸隊，立委選舉目標是至少保住現有的3席不分區。

不過，親民黨藉由總統候選人穩住陣腳後，反讓時代力量成為另一個「受害者」，藍綠黨政人士皆分析，時代力量媒沒有自己的總統參選人，立委參選人也不夠強，加上時代力量支持者與民眾黨重疊度頗高，民眾黨大將蔡壁如甚至還向黃國昌喊話，要他加入民眾黨，使得雙方政黨界線越來越模糊，而時代力量有可能成為台灣民眾黨「初試啼聲的祭品」。

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