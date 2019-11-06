限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
調查局反賄選抽獎 投票就可抽好禮
2019-11-06 21:32:17
〔記者黃捷／台北報導〕明年總統、立委選舉即將到來，法務部調查局為宣導反賄選，再度舉辦抽獎活動，只要於本月13至29日期間參加投票，就可參加抽獎，頭獎為64G iPad mini，其他獎項還包括AirPods、全聯禮券及威秀城雙人電影票。
調查局指出，法務部長蔡清祥曾在部務會議中指示，各機關應充分應用資源，拍攝感人影片，廣為政策行銷亮點，影音行銷可看、可說，並以動態呈現，表達意念，觀眾容易透過影像吸收資訊，且人手1支智慧型手機，隨時隨地均可觀賞，傳達效果即時且便利。
調查局表示，本次活動由全台調查局各處站提供影片，許多調查官自導、自演、自製，以微電影方式宣導反賄選，調查局從中精選39支影片，目前已於調查局官網、臉書、Youtube頻道及發布19支，其餘也將陸續上架。
調查局說，投票活動將於本月13日下午3點開始，至本月29日上午10點截止，民眾只要於期間至活動表單（https://forms.gle/PRvzNQDkFG7DEA6j8）填寫資料參與投票，即可獲得抽獎資格。