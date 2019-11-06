柯評蔡賴配「被做進來」 賴清德：快人快語我不介意

前行政院長賴清德（左）今晚出席立委吳思瑤（右）加油餐會，媒體問及「蔡賴配」，賴清德強調總統搭配問題是總統的權力，不願做額外的補充。（記者羅沛德攝）

2019-11-06 20:19:10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕蔡英文總統力拚連任，傳出蔡英文總統最快在下週四宣布副手人選，「蔡賴配」可望成形，台北市長柯文哲今早受訪時指稱，前行政院長賴清德就被「做進來」。對此賴清德今晚受訪表示，我們都清楚，柯市長快人快語，「我對他的評論，向來都不介意。」

賴清德今晚7點多受邀出席民進黨立委吳思瑤在北市典華飯店舉辦加油餐會，會前接受媒體訪問。媒體問到傳出下週四宣布蔡賴配，賴清德說，對於總統搭配問題，他已多次公開說明這屬於總統的權利，他沒有額外補充。

柯文哲今天未安排公開行程，上午於市府接受媒體聯訪，被問到日前曾說賴清德在初選「被做掉」，民進黨現在傳出可能「蔡賴配」會怎麼比喻？柯文哲回說，「就被做進來啊！」

賴清德對此不以為意，他今晚回答媒體詢問時說，柯文哲快人快語，他對柯的評論向來都不介意。

媒體也問到，民進黨如今面對許多小黨競爭搶票，基層認為賴清德最能穩定選情，賴清德則重申，這屬於總統的權利，民進黨向來有個傳統，就是尊重總統候選人的權利，不敢評論。

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