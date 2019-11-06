三中案開庭》馬律師扯見扁 陳水扁：扁維拉也救不了馬英九

陳水扁說，馬英九今天三中案出庭，所以扯上阿扁，可能要辯解他有不在場證明，他樂於為馬英九作證。圖為馬英九離庭後露出燦笑。（記者溫于德攝）

2019-11-06 20:42:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九涉入三中案今天開庭，馬英九委任律師以2006年4月3日扁馬會一事，指稱馬英九當天對中視簽約案沒印象，對前往總統府與陳水扁見面記憶深刻。前總統陳水扁今天聞訊回應，之所以扯上阿扁，可能要辯解他有不在場證明，他樂於為馬英九作證。「問題是三中黨產交易案是馬英九主席的裁示，他也知道會簽約，看來扁維拉也救不了馬英九！」

據了解，法官今天問及馬英九是否知道2006年4月3日榮麗公司和華夏公司簽約購買中視，馬英九未發言，由委任律師指出，馬英九知道會簽約，但不清楚何時簽約、契約內容。並指4月3日前往總統府與陳水扁說明，馬對這件事記憶深刻，至於同一天中視交易案簽約，馬英九沒有印象。

對此，陳水扁說，沒有錯，他曾在2006年4月3日在總統府與當時的台北市長兼國民黨主席馬英九見面，那是馬英九結束訪美行程後的主動求見，全程公開透明，並未觸及馬英九所涉三中黨產交易案。

陳水扁指出，馬英九及其委任律師在11月6日法院開庭時，就2006年4月3日中視股權交易簽約沒印象，只記得當天見扁就訪美經驗做交流。他自己當然也不會清楚更無從知道中視股權交易簽約也在同一天。

陳水扁談及，2006年4月3日扁馬交鋒主題圍繞在兩岸關係、「九二共識」。超過2個小時的會面的話題，還涉及軍購、終統、憲改等，但都各說各話，毫無交集、也無結論。

陳水扁憶及，當年是馬英九訪美期間對所謂「中程協議」很有興趣，急著要跟總統報告。但他很清楚所謂李侃如的「中程協議」是有「一個中國」的前提，與「終極統一」結論的。

陳水扁指出，他當時和民進黨政府不可能接受，連李侃如的老闆柯林頓總統前一年3月底來台訪問，也不表贊成，誰能保證幾十年不變，時間在台灣這一邊，不能接受。

「看來扁維拉也救不了馬英九！」陳水扁強調，馬英九說2006年4月3日中視股權交易簽約沒印象，之所以扯上阿扁，可能是要辯解有不在場證明，阿扁也樂於為馬英九作證。問題是三中黨產交易案是馬英九主席的裁示，他也知道會簽約。

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