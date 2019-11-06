庶民破滅》韓辦解釋「庶民」 王丹怒打臉：國語都要顛覆？

韓國瑜遭質疑「庶民」形象破裂。（資料照）

2019-11-06 23:03:20

〔即時新聞／綜合報導〕媒體今日爆料，國民黨總統參選人韓國瑜在擔任北農總經理前無業的情況下，曾買下南港一間當時價格高達7200萬的豪宅，韓也遭質疑「庶民」形象破裂。而韓競辦發言人何庭歡回應，「庶民」就是「平民」，擁有買房的權利。對此，中國社運人士王丹怒轟，「現在韓辦是怎樣？連國語都要顛覆嗎？」

王丹今（6）日在臉書發文表示，「庶民」就是「平民」的意思，跟有沒有特權，半毛錢關係都沒有。外界質疑的不是韓國瑜可不可以買豪宅，而是有能力買豪宅還自稱「庶民總統」，實在太瞎。

對於韓國瑜指出，他是用貸款而不是7200萬現金買房，王丹表示「這不是廢話嗎？全台灣也沒有幾個富豪用7200萬現金買房子的！」王丹也指出問題，就是一般的平民，真正的「庶民」，「誰能貸款7200萬啊，你倒是說說看」！

王丹表示，若「庶民」都能貸款7200萬元買房子，台灣哪裡來的「苦人」？這根本就是全宇宙最富有的國家，「你還在那裡批什麼批？！這不是自相矛盾嗎？」而王丹也說，至於後來才覺得財務壓力大，將房子脫手賣掉，這是「最可笑的」，因為當初買的時候，頭期款、利息金額就清清楚楚，銀行不可能不說，「怎麼後來才覺得財務壓力大」？

王丹批評，韓國瑜連基本的理財能力都大有問題。自己的經濟帳都搞不清楚，還要讓一個國家「發大財」，這不是瞎扯嗎？王丹也說，整天看韓辦凹，他看得都累了。「張善政和何庭歡，才是真正的苦人」。

韓國瑜在擔任北農總經理前無業的情況下，曾買下南港一間當時價格高達7200萬的豪宅。（翻攝自Google地圖）

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