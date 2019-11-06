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不當「電競韓國瑜」！ 前世界冠軍願賭服輸台北「裸奔」

日前他針對剛登場不久的《英雄聯盟》世界大賽下注卻賭輸，他「願賭服輸」，到市民大道「裸奔」，不過仍穿了內褲。（圖擷取自Toyz YouTube頻道）

日前他針對剛登場不久的《英雄聯盟》世界大賽下注卻賭輸，他「願賭服輸」，到市民大道「裸奔」，不過仍穿了內褲。（圖擷取自Toyz YouTube頻道）

2019-11-06 22:42:32

〔即時新聞／綜合報導〕知名網紅、電競直播主「Toyz」劉偉健過去曾為線上遊戲《英雄聯盟》冠軍隊伍TPA（台北暗殺星）成員。日前他針對剛登場不久的《英雄聯盟》世界大賽下注，表示若支持的韓國隊伍SKT輸給另一隊G2，就要在台北市市民大道裸奔。沒想到SKT竟然敗北，為此，他也「願賭服輸」，到市民大道「裸奔」，不過仍穿了內褲。

身為SKT粉絲的Toyz，在3日SKT對決G2時大膽承諾：「G2大於SKT，如果他X『G2贏SKT』，我就他X去市民大道裸奔！」結果最後SKT在四強賽中以1：3敗給G2，無緣晉級《英雄聯盟》2019世界大賽總決賽。

Toyz在5日發布的影片中來到市民大道，幽默表示說到自己最近被日本熱門連續劇《三年A班》啟發，所以先在IG上「耍賴皮」，他提到「很多人說我賴皮小丑、電競韓國瑜」。接著他強調，自己是個「說到做到」的人，並將全身脫到只剩內褲，在市民大道「履行承諾」裸奔一小段路，全程他大喊「x你x酸民，x好」，更忘情放聲大叫。

Toyz最後感性地表示，裸奔的影片是要讓大家知道「在網路看到什麼、聽到什麼，不要急著下評論，要先思考這件事情」，接著他也提到網路的酸民文化，造成不少遺憾後果，因此他希望大家「不要聽到別人說什麼就做什麼」。

Toyz完整影片

Toyz在5日發布的影片中來到市民大道，幽默表示說到自己最近被日本熱門連續劇《三年A班》的啟發，所以先在IG上「耍賴皮」，他說「很多人說我賴皮小丑、電競韓國瑜」。（圖擷取自Toyz YouTube頻道）

Toyz在5日發布的影片中來到市民大道，幽默表示說到自己最近被日本熱門連續劇《三年A班》的啟發，所以先在IG上「耍賴皮」，他說「很多人說我賴皮小丑、電競韓國瑜」。（圖擷取自Toyz YouTube頻道）

Toyz最後感性表示，裸奔的影片是要讓大家知道「在網路看到什麼、聽到什麼，不要急著下評論，要先思考這件事情」。（圖擷取自Toyz YouTube頻道）

Toyz最後感性表示，裸奔的影片是要讓大家知道「在網路看到什麼、聽到什麼，不要急著下評論，要先思考這件事情」。（圖擷取自Toyz YouTube頻道）

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