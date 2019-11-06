北市府態度丕變 百年啤酒廠百億開發案延宕1年

許家蓓指北市府態度丕變，導致建國啤酒廠開發延宕。（記者郭安家攝）

2019-11-06 20:05:46

〔記者郭安家、楊心慧／台北報導〕台北市政府3年前與台灣菸酒公司宣布，邁入100年的建國啤酒廠要都市計畫變更，新開發案金額上看100億元；但計畫已延宕1年。

台北市議員許家蓓發現，前副市長林欽榮曾代表市府與台酒協議，由台酒修繕所有古蹟、歷史建物，由於所費不貲，就以增額容積收入支應；如今市府態度丕變，要將增額容積全數繳庫，雙方各自再編預算修繕，台酒評估要多花上億元修繕，影響開發計畫，幾經協調無結果，日前協調會上一度揚言撤案，開發案恐胎死腹中。

台酒公司今受訪時不願多談是否撤案，強調目前協商卡住，見不到北市府的人，對方不願意和他們協商，發函詢問市府，市府拖很久才回覆，且抄一抄舊公文回應，完全沒意義；台酒說，去年底至今年就可啟動開發，本來對台酒、北市府及市民三贏局面，現在很可惜。

對此，都發局長黃景茂僅回應，歷史建物及古蹟怎麼活化，還要再處理，台北市長柯文哲指示不要損及台酒權益，今年10月已提折衷方案，並交由行政院政務委員張景森協調。

許家蓓提醒，建國啤酒廠從工業區變更為特定專用區時，需將40.5％土地做變更回繳給北市府，當時台酒同意將市定古蹟舊成品倉庫、歷史建物包裝工場劃入回饋地，其餘古蹟及歷史建物由台酒經營，並協議以增額容積收入挹注修復及活化保存經費，白紙黑字記載於2017年台北市都市計畫委員會通過的都市計畫書。

但許家蓓指，2018年市府開協議書研商會議，北市都市更新處、財政局主張，依法增額容積收入要繳回市庫都市更新基金；換言之，市府左手取得增額容積收入、右手可再編預算修繕，但台酒沒增額容積收入得再編預算修屋。

台酒說，依規定他們需將古蹟、歷史建物修復完竣，但修竣的文字模糊，是要花1億元還是10億元？台酒曾委託文資協會評估經費超過1億元，會影響開發財務計畫，與市府多次協商沒結論。

對於曾決議增額容積修古蹟，如今自打臉？黃景茂坦言，有牽扯到這制度問題，並強調協議書還沒簽，等於是還沒通過，並否認市府說話不算話。

除此，建啤部分歷史建物，原本北市府承諾要給台酒運用，但市府也改由文化局公開招標，令台酒錯愕；據了解，在中央官員協調下，又殺出程咬金，台北科技大學也想使用空間，原本要由台酒割出土地提供，經協調後，改由市府釋出所取得歷史建物給台科大。記者疑問為何歷史建物不用公開招標，直接給台科大？黃景茂則語塞說，還在協調中。

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